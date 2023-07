Imprudence et/ou bêtise : les spectateurs du Tour en sont trop souvent acteurs et les chutes se multiplient

Au moment de quitter le Tour, Cras n’avait d’ailleurs pas mâché ses mots : “Lorsqu’un spectateur se place à plus d’un mètre sur la route et ne bouge pas à l’arrivée du peloton, il ferait mieux de rester chez lui. Vous n’avez aucun respect pour les coureurs. J’espère que vous vous sentez vraiment coupable ! Je dois quitter le Tour à cause de vous”, avait écrit le Belge, alors 13e du classement général, sur Twitter.

Lors de sa chute, Lilian Calmejane s’était directement retourné, exaspéré, vers le spectateur dont le drapeau s’était décroché, qui avait causé sa chute. “La ferveur du Tour est magique mais faites attention sur le bord des routes”, avait twitté le Français, qui avait déjà souligné l’usage de… clous par certains spectateurs en début de Tour, au Pays basque.

Ce dimanche, après une étape qui l’a vu toucher le bitume suite au bras d’un spectateur accroché par Nathan Van Hooydonck, Sepp Kuss a fustigé “les choses que les coureurs ne contrôlent pas”, au moment d’évoquer cette impressionnante chute en domino.

Le smartphone, l’ennemi du coureur

Victime de son succès, le Tour de France est un évènement incroyablement populaire. Gratuit et à ciel ouvert, le cyclisme est un sport magique. Mais les incidents se multiplient ces dernières années (personne n’a oublié la chute de Tony Martin suite à la banderole Opi-Omi ou celle de Lampaert à Paris-Roubaix). Et samedi, l’incident de la moto avec Pogacar est aussi, en partie, de la responsabilité du public qui n’a pas laissé assez d’espace aux coureurs et aux accompagnateurs.

Que faire pour éviter qu’un jour, un coureur se battant pour le classement général ne soit poussé, volontairement ou pas, dans un col, dans un moment décisif du Tour ? Cela passe notamment par l’usage de barrières, déjà majoritairement employé dans les finales de courses, mais il est impossible d’en placer sur 3 500 kilomètres de course.

La seule vraie solution est l’éducation des spectateurs, surtout depuis l’apparition des smartphones. Avant, le Graal du fan de cyclisme était un autographe. Désormais, c’est le selfie. Avant, après, ou pendant la course. Les gens ne profitent plus du moment, ils l’immortalisent, en photo ou en vidéo. Au risque de faire tomber les coureurs, comme cela est arrivé à Cras ou Van Hooydonck. Un bras tendu, pour prendre une photo, heurté par un coureur lancé à plus de 50 kilomètres par heure peut avoir des conséquences dramatiques. Le jeu en vaut-il vraiment la chandelle ? Poser la question, c’est y répondre.