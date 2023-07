"Ce Tour de France est vraiment passionnant à suivre. Ce qui s'y passe est assez rare"

Même dans le camp de l’un ou de l’autre, on peut reconnaître qu’une telle proximité rend l’affrontement encore plus savoureux.

“Bien sûr, je préférerais que Jonas soit loin devant au classement général et que l’équipe puisse se contenter de gérer cette avance, mais, pour les observateurs neutres, ce Tour doit vraiment être passionnant à suivre. Dix secondes en début de troisième semaine, c’est assez rare”, estime Tiesj Benoot.

C’est rare, mais ce n’est ni une première ni un record dans la très longue histoire de la Grande Boucle. L’an dernier, Vingegaard comptait déjà 2:22 d’avance sur Pogacar au soir de la 15e étape, arrivée à Carcassonne. Il avait profité de la dernière semaine pour porter son viatique à 2:43. Même si on n’est pas certain que ça les intéresse très fort, une bonne âme aura bien soufflé à l’oreille des deux champions qu’il y a déjà eu écart plus petit que leurs 10 secondes à l’entame de l’ultime ligne droite. En 2010, Alberto Contador comptait 0:08 d’avance sur Andy Schleck, qui, plus tard, fut déclaré vainqueur suite au contrôle antidopage positif de l’Espagnol.

En 2008, Kohl pointait à 0:07 de Frank Schleck

Deux ans plus tôt, ils étaient carrément trois en moins de dix secondes au soir de la 15e étape. Frank Schleck menait la danse. L’Autrichien Bernhard Kohl pointait à 0:07 et Cadel Evans à 0:08. À ce moment-là, ils étaient même six dans la même minute. Au final, l’Espagnol Carlos Sastre s’imposa avec 0:58 d’avance sur Evans. Enfin, en 2017, Fabio Aru et Romain Bardet pointaient, respectivement, à 0:18 et 0:23 de Chris Froome, futur vainqueur devant Rigoberto Uran (à 0:54).

Si certains, comme Indurain, avaient pour habitude d’écraser le Tour dès la semaine initiale, il s’est donc aussi déjà joué dans sa toute dernière ligne droite. Et le mano a mano entre Vingegaard et Pogacar rappelle un peu la lutte entre Laurent Fignon et Greg Lemond en 1989. À une différence près : le Français et l’Américain avaient porté le maillot jaune à tour de rôle, Lemond abordant le contre-la-montre dominical avec 0:50 de retard sur son adversaire qu’il détrôna sur le fil pour 0:08.

Cette fois, Vingegaard mène la danse depuis son coup de force de Laruns. Depuis cette 5e étape où il comptait 0:53 de retard sur son rival, le chef de file d’UAE Team Emirates est, donc, revenu à 0:10 à force de passages à l’offensive.

Le chrono de mardi : “Ils joueront la victoire”

Ce mardi, les deux gloutons ne pourront pas rester roue dans roue. Le sens tactique ou la force collective de leurs équipes respectives ne jouera aucun rôle sur les débats. Les duettistes batailleront à distance, chacun à leur tour, sur leur vélo spécifique à l’occasion du seul contre-la-montre de ce Tour, entre Passy et Combloux. Le maillot jaune descendra la rampe de lancement en dernier, à 17h, soit deux minutes après le maillot blanc. Qui aura fait la bonne opération à l’issue des 22,4 bornes, sur un parcours plat pendant 16 kilomètres avant d’attaquer la côte de Domancy (2,5 km à 9,4 %), dont la configuration pourrait rappeler de très bons souvenirs à Pogacar, qui avait renversé le classement général et son compatriote Primoz Roglic il y a trois ans à la Planche des Belles Filles ?

”Les deux se battront pour la victoire d’étape”, assure Wout van Aert, pourtant pas maladroit du tout dans l’exercice. “Ils ne peuvent pas tout relâcher lors de la journée de repos, surtout la veille d’un contre-la-montre, précisa ce lundi midi Tiesj Benoot, autre équipier du Nordique. Jonas et Pogacar doivent retrouver un peu de fraîcheur et garder assez d’adrénaline et de concentration pour que les jambes puissent tourner à plein régime dès le départ de l’effort chronométré.”

guillement "J’aime bien les chronos courts et quand il y a beaucoup de changements de rythme."

Vingegaard se dit confiant. “J’aime bien les chronos courts et quand il y a beaucoup de changements de rythme”, assure-t-il. Pogacar se montre, lui, (volontairement ?) plus mystérieux. “Je crois qu’il y a aura des écarts sur le contre-la-montre. ”

L’an dernier, lors du chrono de Rocamadour, sur un parcours un peu similaire mais… deux fois plus long, Vingegaard avait entériné sa victoire finale en prenant encore 0:08 à Pogacar. En outre, ses partisans répètent sans arrêt qu’il avait même freiné un peu en fin d’effort pour laisser la victoire à son équipier van Aert. Ce jour-là, le leader de Jumbo-Visma avait, en tout cas, montré qu’il n’était plus inférieur à son adversaire dans cet exercice. Depuis qu’ils se sont mesurés pour la toute première fois lors du prologue (2 km) du GP Priessnitz en 2018, Pogacar a gagné six de leurs neuf confrontations. Mais quand le parcours est vallonné, Vingegaard n’a rien à envier au Slovène. Au tour du Pays basque, ils ont eu une confrontation en 2019 et une en 2021. Sur des étapes plus courtes (11,3 km et 13,9 km) et au tracé comparable à celui de demain. La première fois, Pogacar avait été 19 secondes plus rapide mais, la seconde, le Nordique avait mis dix secondes de moins que son rival.

Et si tout se jouait la veille de l’arrivée sur les Champs-Elysées ?

Mercredi : qui perdra du temps à la Loze ?

guillement "Le col de la Loze est l'une des ascensions les plus dures au monde."

Qu’un écart soit fait ou pas ce mardi, les deux coureurs (et leurs équipiers) sont déjà prêts à en découdre mercredi dans une “étape monstrueuse”, selon Tiesj Benoot. “En principe, ce devrait être le menu le plus copieux de tout ce Tour, ajoute Pogacar. Le col de la Loze est l’une des ascensions les plus dures du monde.” Débarqué en 2020 sur le Tour, ce géant de 28,1 km à 6 % de moyenne pourrait faire d’autant plus d’écarts que son sommet culmine à 2 304 m, toit du Tour. Les neuf dernières bornes ne montent jamais à moins de 7 %, ce qui plaît beaucoup à l’actuel maillot jaune. Reste que certains murs (passage à 24 % dans l’avant-dernier km et à 18 % dans la rampe finale vers Courchevel) peuvent servir les intérêts du Slovène si ses jambes répondent bien.

Samedi, ça peut être dingue

Et si tout se jouait la veille de l’arrivée sur les Champs-Élysées ? Les deux champions se tiennent de tellement près qu’on ne peut pas l’exclure. Pour samedi, les organisateurs ont en tout cas prévu une mini-version de Liège-Bastogne-Liège dans les Vosges. Certes, il s’agira d’une étape courte (133,5 km), mais il n’y aura pas un mètre de plat, entre le départ de Belfort et l’arrivée au Markstein. “La difficulté de cette étape dépendra de l’état d’esprit des coureurs, pense Pogacar, qui a gagné la Doyenne en 2021. Si ça attaque, ça peut être dingue. ” Or, Mauro Gianetti, boss d’UAE Team Emirates, assure que Pogacar “attaquera jusqu’à récupérer le maillot jaune”.

Si la mano a mano entre les deux derniers vainqueurs de la Grande Boucle devait durer jusqu’au dernier jour, leur affrontement entrera à coup sûr dans la mémoire collective.

”C’est possible, sourit Pogacar. Mais Jonas et moi ne cherchons pas à écrire l’histoire. On essaye juste de devancer l’autre. J’aime cette bagarre qu’il y a entre nous et être dix secondes devant ou derrière l’autre ne change rien au stress. Nous en avons tous les deux notre dose.”

Et le public espère pouvoir s’en délecter encore une semaine.