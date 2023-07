Interrogé par nos confrères de Sporza, le papillon de Maastricht se montre élogieux : “Vingegaard était tout simplement sublime. Le contre-la-montre est une discipline bien différente de ce que nous avions vu jusque-là dans le Tour et il s’y passe souvent des choses folles.”

Le Néerlandais a vraiment été impressionné : “Nous avons simplement assisté au meilleur contre-la-montre de tous les temps en cyclisme. Ses trajectoires étaient parfaites en descente et il était aussi très efficace sur le plat. C’était du vrai porno contre-la-montre, c’était fantastique à voir. Est-ce qu’il a pris des risques dans ses trajectoires ? Je ne le vois pas comme ça. Je ne pense pas que Vingegaard ait ressenti ce risque. Il avait tellement de contrôle sur son vélo. Parfois, vous êtes dans un jour où tout est parfait et ce sentiment est fantastique.”

Dumoulin a également trouvé Pogacar moins aérien que lors de sa démonstration à la Planche des Belles Filles en 2020 : “Sa fréquence de pédalage était moins élevée et le choix du changement de vélo est discutable car c’est difficile de se remettre dans le rythme ensuite.”

Le Néerlandais connaît bien son ancienne équipe, qu’il juge plus “à la pointe” qu’UAE : “Jumbo-Visma est la meilleure équipe dans tous les domaines. Tout est si bien préparé… les vélos de Vingegaard et van Aert sont fabriqués sans peinture, pour économiser 150 grammes. Le Team UAE est moins proche de cette perfection et cela fait aussi une différence même si, au vu des écarts, la principale différence est venue des jambes de Vingegaard.”