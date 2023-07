Tadej Pogacar rit jaune mais ne s’avoue pas vaincu : “Le Tour n’est pas fini”

Entre un chrono phénoménal et un excellent contre-la-montre, il y avait ce mardi 98 secondes, l’écart séparant le vainqueur, Jonas Vingegaard, de son dauphin, Tadej Pogacar. Ce dernier a reconnu la supériorité de son adversaire. “Je ne pouvais pas faire mieux, j’étais à fond et ce n’était pas ma meilleure journée, a dit le Slovène au pied du podium, avant d’alimenter la flamme de l’espoir. Ce n’est pas encore fini, mais là il m’a pris beaucoup de temps, on va essayer de le reprendre, mais ça va être plus dur que l’an passé.”