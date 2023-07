Tour de France: Jumbo-Visma et UAE Emirates ont reçu la visite des contrôleurs antidopage pour des contrôles sanguins supplémentaires

Les deux cyclistes qui dominent ce Tour de France et leurs équipiers ont dû subir des tests sanguins supplémentaires.

Le directeur de l’équipe néerlandaise s’est réjoui de cette petite visite surprise avant l’étape du jour et au lendemain du chrono stratosphérique réalisé par Jonas Vingegaard, le leader de son équipe. “J’ai beaucoup insisté sur ce point. Nous faisons un pas de plus dans la lutte contre le dopage. Jonas Vingegaard a subi pas moins de quatre contrôles sanguins au cours des dernières 48 heures. Nous sommes heureux de coopérer sur ce point”, a indiqué Richard Plugge auprès du site internet néerlandais Wielerflits.

Lors du Tour 2022, plusieurs équipes avaient déjà plaidé en faveur de la mise en place de contrôles sanguins juste avant le départ et immédiatement après l’arrivée d’une étape.

Les équipes sont de plus en plus nombreuses à demander à l’UCI de renforcer leurs contrôles pour contrer toute forme de triche possible.