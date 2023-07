“Une performance gênante”: la presse européenne revient sur le contre-la-montre du Tour de France 

Michael Rasmussen, ex-cycliste danois au passé sulfureux, l’admet : “Je ne me souviens pas d’avoir vu un numéro 2 relégué à 4 ou 5 secondes par kilomètre. Il y avait des années-lumière de différence entre les deux sur ce contre-la-montre. Même Indurain et Armstrong n’étaient pas supérieurs à la concurrence ce point.”

Plus au sud de l’Europe, le média slovène Svet24 se montre inquiet. Pour Tadej Pogacar, bien sûr, mais aussi pour Primoz Roglic. “Si Vingegaard remportait un deuxième Tour consécutif, il deviendrait le numéro 1 incontesté de l’équipe Jumbo-Visma devant Primoz Roglic, qui rêve toujours du maillot jaune”, écrivent nos confrères. Avec une interview de Chris Horner, vainqueur de la Vuelta 2013, à l’appui : “Primoz, si tu me lis, tu dois quitter l’équipe immédiatement. Déchirez ce contrat qui dure jusqu’en 2025 et trouvez une équipe qui le rachètera. Ce serait fabuleux d’avoir Roglic, Pogacar, Vingegaard et Evenepoel adversaires sur le Tour 2024.”

Entre suspicion et explication

En France, L’Equipe titre “D’une autre planète” en Une, parlant d’un “coup de massue”. Nos confrères n’évitent pas les débats qui naissent ci et là sur une triche présumée : “La performance de Vingegaard a allumé un autre brasier, celui de la suspicion. Les réponses du Danois, quelles qu’elles soient, n’étoufferont jamais les doutes, sa prouesse de ce mardi encore moins, mais c’est la responsabilité du maillot jaune d’y répondre, cela fait partie de la panoplie.”

Dans ces mêmes colonnes, Philippe Gilbert explique la performance de Vingegaard : “La portion où la différence en secondes par kilomètre a été la plus importante fut celle des trois derniers kilomètres, où Vingegaard a pu retrouver une position aérodynamique sur son vélo de contre-la-montre.”

Chez nous, notre confrère du Soir Stéphane Thirion consacre son édito aux soupçons, injustifiés selon lui : “Le Danois a mis du grain à moudre dans le moulin tourbillonnant dont se gavent les sceptiques. Au Tour, c’est la rengaine de l’été depuis que des petits malins ont triché, depuis que Lance Armstrong a dépecé l’épreuve du peu de crédit qui lui restait encore […] Personne ne pose la question à la sortie d’une finale à Wimbledon mais, au Tour de France, c’est une religion établie.”

De l’autre côté de la frontière linguistique, le Laatste Nieuws se contente d’appuyer les chiffres fous de Vingegaard : “Vingegaard a roulé 4,3 secondes par kilomètre plus vite que Pogacar et 7,6 secondes plus vite que Wout van Aert. Prenez le temps d’assimiler cette information. Rarement, dans le cyclisme moderne, les différences ont été si grandes entre les trois premiers d’un contre-la-montre. Cette performance venue d’une autre planète peut paraître suspecte mais on suppose que Vingegaard et Jumbo-Visma étaient mieux préparés que Pogacar et le Team UAE.”

”La supériorité la plus exagérée que j’aie jamais vue”

En Espagne, Marca souligne que “Vingegaard est sorti largement vainqueur du duel des colosses. Le Danois s’est montré agressif dès la première seconde, prenant des risques pour gagner du temps dans chaque courbe et ainsi consolider son maillot jaune. Tadej Pogacar ne pouvait rien faire.” Dans leur podcast, un journaliste évoque “La supériorité la plus exagérée que j’aie jamais vue.”

En Italie, la Gazzetta dello Sport se contente d’écrire que “Vingegaard est allé sur la lune […] Dès les premiers kilomètres, il s’est avéré être dans un grand jour. Pogacar n’a plus qu’une chose à faire : attaquer de loin.”

Enfin, Lance Armstrong est évidemment revenu sur cette performance XXL dans son podcast “The Move” : “Vingegaard a fait le chrono parfait techniquement. Il était capable de rester en position aérodynamique à 80km/h, cela prouve qu’il sait ce qu’il fait.” Et Johan Bruyneel d’appuyer les propos de son ami : “Vingegaard a roulé comme un possédé. Rien que dans le premier virage, il a pris deux secondes à Pogacar, qui était bien moins agressif.”