Wout van Aert après le contre-la-montre du Tour de France: "J’ai été le meilleur des gens normaux"

guillement "Maintenant, il sait ce que nous ressentons."

Quand Vingegaard franchit la ligne d’arrivée, van Aert lui tira littéralement son chapeau. Ce qui fit sourire certains de ses adversaires. “Maintenant, il sait ce que nous ressentons”, réagit sur les réseaux sociaux Eli Iserbyt, l’un de ses adversaires durant la saison de cyclo-cross.

On ne peut pas lui donner tort. Troisième à 2:51 de son leader, il a été le plus rapide des autres, devançant Pello Bilbao de 0:04 et Simon Yates de 0:07. “Depuis le départ du Tour, Jonas et Tadej sont beaucoup, beaucoup, beaucoup (il insiste) plus forts que tous les autres. C’est donc normal qu’ils soient loin devant tout le monde lors de ce contre-la-montre.”

De tels écarts le font sourire et il sait que son chef de file a (presque) tué le Tour. Toutefois, il se garde bien de le crier sur tous les toits. “C’est une très belle journée pour nous. L’an dernier, nous avons gagné le Tour parce que nous sommes restés concentrés jusqu’au bout, mais je vous rappelle qu’il y a quelques années, nous l’avions perdu la veille de l’arrivée sur les Champs-Elysées. Donc, nous devons rester calmes et concentrés. Demain, il y a une grosse étape de montagne. Elle sera très importante. Nous avons assez d’expérience pour savoir qu’il peut encore se passer beaucoup de choses.”

Comme une victoire d’étape de van Aert ?