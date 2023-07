"C'est la performance la plus étonnante que j'ai eu l'occasion de voir. Je ne pensais pas voir ça un jour sur le Tour de France"

La folle avance de Vingegaard sur le chrono de Combloux vous a-t-elle mis mal à l’aise ?

“J’ai vu une performance. La plus étonnante que j’ai eu l’occasion de voir. Je ne pensais pas voir ça un jour. Mais le climat autour de cette victoire m’a dérangé. Les gens attendent toujours ce genre d’exploit pour avoir des suspicions mais les watts que Vingegaard a développés sont dans la norme. On parle de 7 watts par kilos. Cancellara pouvait aussi développer ça il y a quelques années. Et il n’y a pas de règle qui dit que certains chiffres ne pourront jamais être atteints. On pensait ne jamais pouvoir courir le 100 mètres en moins de dix secondes, ou terminer un marathon en moins de deux heures. Ce que je retiens de ce contre-la-montre, c’est surtout quand le Danois a pris le départ, on a directement vu qu’il avait une détermination incroyable. Il était comme un pilote de formule 1 : il connaissait le parcours par cœur, à 100 %. Chaque mouvement qu’il a fait était planifié. Il était mieux préparé que Pogacar, même si le Slovène a également fait un bon chrono. “

"Quand je vois van Aert dans la course, je fais une photo."

La différence entre Vingegaard et Pogacar est-elle trop grande pour être crédible ?

“Pogacar a fait un bon chrono, mais on a vu ce mercredi qu’il avait encore craqué. Cette différence s’explique par les gains marginaux mais aussi par la préparation. Pogacar a été blessé mais il avait fait beaucoup de courses au printemps, avec les classiques qui sont énergivores. Vingegaard, lui, a axé toute sa saison sur le Tour alors qu’il a sans doute aussi les capacités de remporter une course comme Liège-Bastogne-Liège. Je pense également que beaucoup de gens ont été déçus de voir Pogacar craquer car son caractère est apprécié par le public. En France, on soutient très souvent le deuxième plutôt que le premier. Et je suis bien placé pour en témoigner (sourire).”

Wout van Aert n’a pas encore gagné. Si cela dure jusqu’à Paris, aura-t-il raté son Tour de France ?

“Si vous lui demandez, il dira oui. Mais il a quand même réalisé de belles étapes. Ce n’est pas facile de retrouver chaque année le van Aert de 2022, qui lâche Pogacar dans Hautacam. Je pense qu’il est tellement fort dans tous les domaines qu’il peut gagner sur un grand tour. Si le parcours lui convient, il peut clairement jouer un classement général. Mais un peu comme Pogacar, il aime trop gagner les autres courses. Il a 28 ans et il n’a pas encore mis le Tour des Flandres et Paris-Roubaix à son palmarès. C’est une attitude que j’aime. Je vais d’ailleurs vous faire une confidence : quand je le dépasse avec la voiture Skoda dans la course, je fais une photo. Car il me fait rêver.”

Jasper Philipsen est-il imbattable sur un sprint d’ici Paris ?

“Je pense que oui. Pedersen l’a battu sur un sprint en côte, à Limoges, mais c’était un contexte spécial. Sur les Champs-Élysées, même si c’est un sprint toujours un peu différent, il sera le favori avec cinq étoiles. Mais ce n’est que le début de Jasper Philipsen. Je ne le connais pas mais dans la série Netflix, sa personnalité m’a bien plu. C’est un mec sympa, qui vient de loin et qui travaille bien.”

Est-ce que la règle du maillot blanc, qui récompense les jeunes de moins de 25 ans, n’est pas devenue obsolète ?

“Si, totalement, d’autant que Pogacar va battre mon record cette année. Il fout le bordel (rires). Un record que je partage avec Jan Ulrich. Mais le cyclisme a changé et les jeunes arrivent de plus en plus tôt au haut niveau. Il faut abaisser l’âge à 23 ans.”