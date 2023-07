Tour de France: Kasper Asgreen se joue des sprinters dans un final à couper le souffle (VIDEO)

Il devance au sprint Eenkhoorn et Abrahamsen alors que Campenaerts s'était sacrifié pour son équipier néerlandais dans le dernier kilomètre et a été avalé par un peloton dont le sprint a été dominé par Philipsen.

Le jusqu'au-boutisme des Lotto Dstny

En attaquant avec Campenaerts dès le départ de l'étape, puis en contre-attaquant en milieu d'étape à plusieurs reprises, la formation Lotto-Dstny avait senti le bon coup. Eenkhoorn, Vermeersch et encore Eenkhoorn ont tenté de rejoindre les trois échappés en milieu d'étape, alors que le peloton contrôlait l'écart sous la minute.

C'est finalement le Néerlandais qui a réussi à faire le bond, ce qui a donné une seconde vie à cette échappée dont les chances semblaient nulles. Derrière, les équipes Alpecin, Jayco et DSM de Philipsen, Groenewegen et Welsford étaient trop courtes pour ramener le peloton. Et l'aide des Bora et des Lidl en fin d'étape n'y aura rien changé, notamment grâce au superbe travail de Julian Alaphilippe et Tim Declercq qui cassaient les relais en tête de peloton.