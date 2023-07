Tour de France Femmes: la Belge Lotte Kopecky remporte la première étape en solitaire et endosse le maillot jaune

Marie-Morgane Le Deunff (Arkéa Pro Cycling Team), Typhaine Laurance (Lifeplus Wahoo) et Marta Lach (Ceratizit-WNT) ont chacune leur tour tenté leur chance en solitaire plus tôt dans l'étape, mais se sont faites rattraper par les équipes de sprinteuses, la dernière échappée se faisant reprendre à 30 kilomètres de l'arrivée. Au sprint, une coéquipière de Kopecky, la Néerlandaise Lorena Wiebes a pris la deuxième place devant sa compatriote Charlotte Kool (dsm-firmeich), avec 41 secondes de retard.

Pour sa 30e victoire en carrière, la 10e de sa saison sur route, la championne de Belgique prend le maillot jaune, mais domine aussi le classement de la montagne (trois points marqués en haut de la côte de Durtol) et le classement par points (50 points marqués à l'arrivée).

Lundi, la deuxième étape mènera le peloton sur un parcours plus accidenté. Les coureuses quitteront Clermont-Ferrand et devront affronter six ascensions répertoriées, dont une de deuxième catégorie. Après 151,7 kilomètres, l'arrivée aura lieu au sommet de la côte de Trébiac, à Mauriac.