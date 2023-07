Tour de France : voici les sommes remportées par les principaux cyclistes

La formation néerlandaise a tout de même moins dominé le Tour que l’année dernière (779.750€ de primes en 2022 !) puisque van Aert avait remporté le maillot vert et Vingegaard le maillot à pois, en plus de six victoires d’étape pour les “abeilles” qui se contentent cette fois de la victoire finale et d’une “petite” étape.

Cette saison, c’est le Team DSM qui se retrouve tout en bas du classement avec seulement 12.180€ récoltés en 21 jours de course. Soudal-Quick Step, longtemps dernière, a finalement sauvé son Tour de France grâce à Kasper Asgreen, vainqueur de la 18e étape et second de la 19e. Le Wolfpack remporte ainsi 37.9000 euros, ce qui est moins bien que les 63.200€ de Lotto Dstny (dont 20.000 pour la super-combativité de Victor Campenaerts) et les 108.470€ d’Alpecin-Deceuninck (dont 25.000 pour le maillot vert de Jasper Philipsen et 11.000€ pour chacune de ses quatre victoires d’étape) mais mieux que les maigres 26.460€ d’Intermarché-Circus-Wanty.

Voici le top 10 des primes des coureurs :

Jonas Vingegaard: 551.970 euro

Tadej Pogacar: 284.030 euro

Adam Yates: 121.760 euro

Jasper Philipsen: 94.600 euro

Simon Yates: 89.340 euro

Carlos Rodriguez: 81.550 euro

Felix Gall: 55.010 euro

Giulio Ciccone: 45.330 euro

Pelle Bilbao: 40.770 euro

Mads Pedersen: 38.990 euro

Précisions, comme le rappelle Het Laatste Nieuws, que, en principe, l'argent ne tombe pas intégralement entre les mains de ces cyclistes. Une tradition veut que les primes sont réparties entre les coureurs et les membres du personnel des équipes.

Un classement différent pour les points UCI

On le sait, les différentes équipes chassent aussi et surtout les points UCI lors des différentes courses, afin de viser le haut du classement mondial pour les plus ambitieuses et éviter la relégation en deuxième division pour les plus petites formations.

Grâce aux victoires d’étape de Tadej Pogacar et Adam Yates, le Team UAE Emirates a remporté 5 petits points UCI de plus que Jumbo-Visma sur ce Tour de France (4040 points contre 4035 pour la formation néerlandaise).

La formation Intermarché-Circus-Wanty n’a marqué que 395 points, soit le troisième plus petit total de ce Tour de France, ce qui est une mauvaise opération dans la course au maintien World Tour qui s’étire jusque fin 2025.