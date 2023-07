Lotte Kopecky peut-elle remporter le Tour de France Femmes ?

La Belge emmène toujours le classement général avec 43 secondes d’avance sur sa coéquipière Demi Vollering. Dans une telle forme, Lotte Kopecky est-elle capable de remporter cette Grande Boucle ?

Après avoir enlevé la première étape en surclassement à Clermont-Ferrand, la Belge a pris une petite avance sur ses poursuivantes. Pas inquiétée sur la deuxième étape également vallonnée, elle a finalement été battue de justesse par Liane Lippert, après avoir sprinté avec une crevaison. Le lendemain, elle a pris la troisième place du sprint massif après avoir emmené son équipière Lorena Wiebes vers la victoire. Et mercredi, elle est encore apparue très à l’aise dans le relief aveyronnais. Passant à l’attaque à plusieurs reprises, elle a encore impressionné tout le peloton. Puncheuse mais aussi sprinteuse et rouleuse, la coureuse de 27 ans est de plus en plus comparée à un certain Wout van Aert. “C’est un beau compliment”, a-t-elle expliqué après l’arrivée de la 4e des huit étapes, “mais je ne suis pas Wout. Je ne veux pas me comparer à lui.”

Mais malgré cette première partie de Tour de France exceptionnelle, Lotte Kopecky ne devrait pas conserver son maillot jaune jusqu’à dimanche prochain. L’étape pyrénéenne arrivant au sommet du col du Tourmalet sera plus que probablement trop difficile pour notre compatriote. Meilleure coureuse de classiques du peloton, la Belge trouvera dans les cols d’Aspin et du Tourmalet des montées trop longues et des pentes trop raides pour ses capacités. “Lotte grimpe plus tôt bien et va pouvoir suivre longtemps. Mais la haute montagne, et cette étape dans les Pyrénées, ce sera de trop pour elle”, a d’ailleurs expliqué Anna van der Breggen, directrice sportive de l’équipe SD Worx.

Tracé du Tour de France Femmes ©D.R

Même si elle semble dans la forme de sa vie, Kopecky n’a encore jamais brillé en haute montagne dans sa carrière, au contraire de sa leader Demi Vollering, qui devrait être la seule à pouvoir suivre la championne du monde et tenante du titre Annemiek van Vleuten.

Conserver le maillot jaune avec notre compatriote n’est donc pas l’objectif de l’équipe SD Worx, qui mise davantage sur la Néerlandaise pour le classement général : “Si je l’avais déjà cédé, je n’aurais pas perdu le sommeil”, a-t-elle d’ailleurs confié au lendemain de sa victoire à Clermont-Ferrand, “ce serait beau de pouvoir conserver le maillot jaune plusieurs jours, mais il y a des objectifs plus importants dans l’équipe. Je suis déjà très contente d’avoir remporté une étape.”

Kopecky devrait donc vraisemblablement perdre son beau maillot jaune samedi. Une tunique qu’elle devrait troquer… pour le maillot vert. Avec l’abandon de son équipière Lorena Wiebes ce jeudi, la Belge devrait conserver la tête du classement par points jusqu’à la fin de la Grande Boucle.