Dans l'étape-reine de cette édition du Tour de France Femmes, Kopecky a longtemps résisté avant de craquer à 5,5 km du sommet du Tourmalet lors de l'attaque de Vollering qui a filé vers le gain de l'étape pour prendre le maillot jaune. "C'est pour cela qu'on est venu, remporter le Tour avec Demi. Et je pense qu'elle a mis la manière, elle a montré qu'elle était la meilleure", a réagi Kopecky au micro des organisateurs.

Quatrième à 2:35 de Vollering, Kopecky peut encore rêver du podium. La championne de Belgique, déjà assurée de gagner le maillot vert du classement par points, compte 7 secondes de retard sur la Néerlandaise Annemiek van Vleuten avant le chrono de Pau dimanche. "J'aimerais dire que je vais le savourer demain, mais je vais être à fond. C'est la chance de ma vie de finir sur le podium du jour. Un dernier jour, et puis on pourra penser à récupérer. Donc demain, dernier jour à fond, et peut-être que je finirai sur le podium du Tour."