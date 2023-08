Tour de Pologne : Olav Kooij gagne au sprint la 4e étape, Matej Mohoric reste leader

Quatre hommes, partis en début de course, ont animé l'étape: les Polonais Patryk Stosz (Voster ATS) et Norbert Banaszek (HRE Mazowsze Serce Polski), l'Autrichien Sebastian Schönberger (Human Powered Health) et le Kazakh Yevgeniy Gidich (Astana Qazaqstan). L'échappée prenait fin à 25 km de la ligne.

Au sprint, Kooij sortait parfaitement du dernier virage et s'imposait devant Van den Berg et Moschetti. Le Néerlandais, 21 ans, enlève le 22e succès de sa carrière, le septième de la saison.

L'Allemand Max Walscheid (Cofidis) prenait la quatrième place, l'Irlandais Sam bennett (BORA-hansgrohe) la cinquième. Tim Merlier (Soudal Quick-Step) se classait septième et Lionel Taminiaux (Alpecin-Deceuninck) neuvième.

Mohoric, vainqueur de la 2e étape, conserve son avance de 10 secondes sur deux coureurs d'UAE Team Emirates, le Portugais Joao Almeida et le Polonais Rafal Majka (UAE Emirates).

Les candidats à la victoire finale en découdront mercredi lors de la 5e étape entre Pszczyna et Bielsko-Biala (198,8km), avec trois ascensions répertoriées au programme et une bosse de 2,3 km à 4% menant à l'arrivée.