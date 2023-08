Après la magnifique course de Remco en Espagne et les victoires de Philipsen sur la Grande Boucle, Wout Van Aert continue son travail dantesque. N’ayant remporté aucune étape lors du dernier Tour de France, le Belge a quand même prouvé qu’il pouvait être “le meilleur des gens normaux”.

Et à quelques jours des championnats du monde, Wout Van Aert ne ménage pas ses efforts. Le natif d’Herentals a compilé pas moins de 400 kilomètres en deux jours, de quoi montrer à ses concurrents qu’il ne compte pas faire de figuration à Glasgow.

Dimanche, le coureur de la Jumbo-Visma a effectué deux séances d’entraînements. Le matin, il a parcouru 134 kilomètres, dont les deux tiers derrière le cyclomoteur. Vitesse moyenne : 44,7 kilomètres par heure. Le dimanche après-midi, il a parcouru 67 kilomètres supplémentaires. “Par ses propres moyens”, a-t-il écrit dans son activité Strava. Même sans cyclomoteur, sa vitesse moyenne a dépassé allègrement les 41 kilomètres par heure.

Wout van Aert n'est plus là pour rire avant les Mondiaux : le Belge enchaîne pas moins de 400 km en deux jours ©Strava

Le lendemain, Van Aert s’est rendu à vélo de Lummen, dans le Limbourg, au point de passage de la frontière entre la Belgique, les Pays-Bas et l’Allemagne. Un parcours d’un peu plus de 233 kilomètres, soit plus de sept heures de vélo par un temps à ne pas sortir son chien, le Flamand n’est pas là pour rire.