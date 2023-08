C’est déjà la vie de château pour Remco, premier coureur belge de la délégation arrivé en Écosse, après avoir reconnu l’étape du Tourmalet

Remco Evenepoel, lui, est arrivé par les airs. Et il a pu apercevoir que l’aéroport d’Édimbourg, la capitale, avait également été méticuleusement décoré aux couleurs caractéristiques d’un maillot arc-en-ciel qu’il porte fièrement depuis onze mois. Et qu’il espère évidemment reconquérir ce dimanche, jour de la course en ligne.

Pour se donner toutes les chances d’y parvenir, le Brabançon a fait une préparation fidèle à ses habitudes : sérieuse et minutée. Personnalisée, aussi. Alors que la délégation belge ne posera ses bagages sur le sol écossais que ce jeudi midi (départ depuis Charleroi à 10h), le coureur de Schepdaal a déjà pris ses quartiers dans l’hôtel Double Tree Hilton de Dunblane, tard dans la soirée de mardi.

Arrivé depuis l’aéroport de Bordeaux, après avoir reconnu l’étape du Tourmalet (qu’il gravira le 8 septembre prochain à la Vuelta), le vainqueur de la Clasica San Sebastian – qui avait déjà repéré trois autres étapes du Tour d’Espagne la semaine passée – n’est pas repassé par la Belgique ces derniers jours. Preuve d’une concentration et d’une planification au millimètre, évitant autant que possible toute distraction.

Remco a reconnu le Tourmalet.

Dans un décor de mariage

Cela tombe bien : la distraction n’est sans doute pas le mot qui vous vient en tête en premier lorsque vous mettez les pieds au sein de l’hôtel qui verra séjourner la délégation sur route (hommes et femmes) dans les prochains jours. Nous avons pu nous en apercevoir lors de notre visite de ce mardi. L’endroit est magnifique et de nombreux mariages sont d’ailleurs célébrés dans ce splendide édifice au style victorien, qui fait presque office d’oasis dans un paysage champêtre.

Une salle de sport idéale pour les échauffements pré-sortie d’entraînement est proposée dans les services de l’endroit, tandis qu’une piscine intérieure de 17 mètres permettra aux muscles de se détendre avant ou après l’effort. Pour le reste, avouons que l’endroit aux airs de château n’incite pas spécialement à la camaraderie. Mais ce n’est pas pour cela que les Belges sont présents.

La piscine de 17 mètres.

Ce qui a surtout retenu l’attention de la fédération belge, c’est la localisation de l’établissement. Il est situé à Dunblane, ce village situé à 65 kilomètres d’Édimbourg (lieu de départ de la course en ligne) et à 50 kilomètres de Glasgow (lieu d’arrivée). Au calme, les coureurs belges y trouveront un terrain propice à l’entraînement sur des routes calmes et peu fréquentées. Loin de l’agitation qui règne dans les grandes villes. L’hôtel DoubleTree a également été choisi pour sa proximité (moins de 10 kilomètres) avec Stirling, la ville qui accueillera l’épreuve du contre-la-montre, objectif avoué de Remco (et de Wout van Aert).

Déjà en reconnaissance ce mercredi

Le Brabançon profitera-t-il de sa première journée en partie en solitaire pour déjà aller reconnaître le parcours (47,8 kilomètres et 352 mètres de dénivelé) sur lequel il tentera de se montrer le plus rapide le vendredi 11 août ? C’est possible. Mais peut-être préférera-t-il aller rouler à Fintry, à 30 kilomètres de Dunblane, pour découvrir la Crow Road, cette ascension de 5,8 kilomètres avec une pente de 4 % de moyenne qui pourrait être le lieu d’ouverture d’une course folle, si la bagarre est lancée de loin.

Cette bosse, située à une centaine de kilomètres du départ et une vingtaine de kilomètres avant l’entrée dans le circuit final de Glasgow (que la délégation belge découvrira vendredi), pourrait avoir un rôle clé si certaines nations décident de tester leurs concurrentes en accélérant l’allure, un peu à l’image de ce que l’équipe de France a réalisé lors des deux précédentes éditions (Louvain et Wollongong).

Un scénario de course qui ferait sans doute plaisir aux deux derniers vainqueurs (Alaphilippe et Evenepoel), qui seront au départ de la course de dimanche. Et leurs hôtels ne sont distants que de quelques kilomètres. Quelques “miles”, comme on dit ici. Avec un accent auquel il va falloir s’habituer.