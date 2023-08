Un possible absent de marque aux Mondiaux : Biniam Girmay n'a pas encore reçu son visa pour entrer au Royaume-Uni !

Une rumeur prend de plus en plus d’ampleur dans le peloton : selon les informations de BCN, quatre coureurs se sont vus refuser l’entrée au Royaume-Uni. La course en ligne par équipe pourrait donc se jouer sans l’un des prétendants au maillot arc-en-ciel puisque Biniam Girmay fait partie des cyclistes concernés. “GCN comprend que plus de la moitié de l’équipe érythréenne est actuellement dans l’incertitude, demandant anxieusement un nouveau visa à seulement quatre jours de la course sur route en Écosse dimanche.” Les trois autres sportifs concernés sont Natnael Tesfatsion, Merhawi Kudus et Amanuel Ghebreigzabhier.