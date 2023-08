Le sélectionneur belge Vanthourenhout avant les championnats du monde de cyclisme 2023: “Evenepoel, van Aert et Philipsen se rendent plus forts”

Sven, après les vives critiques qui ont suivi le Mondial de Louvain en 2021, vous avez eu droit aux louanges dans la foulée du sacre de Remco Evenepoel à Wollongong. En forçant quelque peu le trait, vous êtes presque passé aux yeux de certains du statut de zéro à héros en moins d’un an. Que vous inspire ce contraste ?

”Lorsque l’on accepte ce poste, on doit en connaître ses exigences et particularités. Nous essayons désormais de surfer sur l’euphorie de l’Australie, mais je n’ai jamais oublié ce qu’il s’est passé en Belgique il y a deux ans de cela. J’ai énormément appris de cette expérience louvaniste, même si elle n’avait pas été positive. L’essentiel, dans la vie comme dans la course, c’est de retenir les leçons de certaines erreurs. Lors des championnats du monde, nous ne disposons pas de l’oreillette et il est donc parfois très difficile de communiquer avec les coureurs, ce qui est frustrant. C’est un petit peu comme si l’entraîneur d’une équipe de foot ne pouvait pas interagir avec ses joueurs depuis le bord du terrain. Je suis ainsi convaincu que si nous avions pu échanger de la même manière que lors des courses WorldTour par exemple, l’équipe belge aurait couru de manière très différente. Cela ne veut toutefois pas dire pour autant que l’un de nos coureurs serait devenu champion du monde.”

Dans ce contexte, on comprend vite à quel point le rôle des capitaines de route dans l’équipe est absolument essentiel !

”Oui, ils occupent une position primordiale. Avant la course, il est important de définir un plan stratégique clair que ces capitaines doivent pouvoir adapter, parfois très rapidement, en fonction de certaines circonstances. En Écosse, ce rôle incombera à Jasper Stuyven et Tiesj Benoot en qui j’ai une totale confiance. Il s’agit de deux coureurs solides, capables d’être encore présents dans le finale d’une course de plus de 250 kilomètres, mais surtout dotés d’un vrai sens de la course, d’une forme d’intelligence stratégique qui leur permet de poser des choix forts en l’espace d’une seconde à peine.”

guillement "À Wollongong, la course a été un calque parfait de notre plan tactique."

Y a-t-il eu un moment clé dans lequel il a été nécessaire de prendre ce type de décision l’année dernière à Wollongong ?

”Non, pas véritablement. C’est excessivement rare de réussir cela, mais le plan tactique que nous avions imaginé en amont de ce Mondial a pu être appliqué en course dans les moindres détails, comme un calque. Nous voulions placer rapidement un homme dans une échappée afin de ne pas avoir à gérer la poursuite et y avons glissé Serry sans que les nations rivales en fassent de même. C’était parfait dès le début et cela l’est resté jusqu’aux derniers kilomètres. Le scénario a été idéal d’un bout à l’autre du film…”

Ressentiez-vous une pression particulière sur vos épaules au moment de vous envoler pour l’Australie l’année dernière ?

”Non, pas véritablement car j’ai toujours été soutenu par tous les coureurs comme le staff. Si un fossé s’était creusé entre le groupe et moi, les choses auraient alors évidemment été très différentes. Au-delà de ma petite personne, tout le monde a retenu les leçons de Louvain. Cet échec nous a tous fait grandir. En tant que sélectionneur national, on doit accepter que certaines choses peuvent parfois vous glisser entre les mains. Vous avez beau disposer d’une super équipe et avoir échafaudé un plan stratégique brillant, vous n’avez jamais le contrôle sur tout. L’assurance du succès, cela n’existe pas dans le cyclisme. Or, dans la réalité du sport de haut niveau, seul le résultat importe…”

Des larmes ont coulé sur vos joues alors que vous suiviez Evenepoel dans les derniers kilomètres qui le ramenaient vers la ligne d’arrivée. Quels souvenirs conservez-vous onze mois plus tard de ces quelques minutes ?

”Les cinq derniers kilomètres ont été chargés d’une énorme émotion, c’est vrai (sourire)… Mon adjoint Serge Pauwels était présent à mes côtés et Nicolas Coosemans, le mécanicien qui travaille toute l’année avec Remco, était installé sur la banquette arrière. Nous ne nous sommes pas dit grand-chose, quelques regards ont suffi… On avait conscience de vivre un grand moment de l’histoire du cyclisme belge en ayant, de surcroît, le privilège de pouvoir le savourer.”

La joie après le titre d'Evenepoel en Australie. ©belga

Avec le recul, quelle a été selon vous la clé de ce succès ?

”Le groupe que nous avons réussi à former à l’autre bout du monde, avec les coureurs comme le staff. Nous sommes restés près de deux semaines ensemble et j’ai très rapidement senti que l’atmosphère était excellente, que la cohabitation était naturelle et plaisante pour chacun. Lors des pauses-café effectuées au cours des entraînements, cela jouait presque des coudes pour régler la note… Tout le monde était dirigé par un seul et même but : voir un Belge devenir champion du monde.”

guillement "Un à deux mois après Louvain, tout était aplani entre Wout et Remco."

Dès les premières heures passées en Australie, plus aucune trace des tensions qui avaient existé entre van Aert et Evenepoel ne semblait encore de mise, bien au contraire. Comment avez-vous réussi à effacer ces différends ?

”Remco et Wout ont aussi appris beaucoup de choses de ce qu’il s’est passé après Louvain. Ce sont deux coureurs du top mondial et des garçons intelligents capables de poser leur propre analyse. J’ai rapidement compris que tout le monde avait perçu l’importance d’être sur la même ligne, de tirer sur la même corde. Un mois ou deux après Louvain le différend était totalement aplani.”

Pensez-vous que le titre mondial de Remco a modifié la relation qui unit les deux hommes ?

”Ils ont un réel et profond respect l’un pour l’autre et ont définitivement compris que la présence de l’un servait forcément les intérêts de l’autre lors d’un Mondial. L’année dernière, c’est Remco qui en a tiré les bénéfices mais peut-être les rôles s’inverseront-ils dimanche à Glasgow. Ils se rendent plus forts au regard de leurs profils très complémentaires, c’est un fait et pas un cliché, et ont confiance l’un en l’autre.”

Evenepoel et van Aert se savent complémentaires. ©Belga

Après son titre sur la course en ligne la saison dernière, n’avez-vous pas le sentiment que le Brabançon a érigé cette année le chrono de ces Mondiaux en priorité ?

”C’est possible, même si je peux vous garantir que Remco est motivé à 110 % par la défense de son titre, vous le connaissez (rires)… Il considère peut-être avoir davantage de chances de succès sur le contre-la-montre. Mais quand vous voyez la manière avec laquelle il est devenu champion de Belgique sur un circuit qui ne collait pas à ses qualités, j’estime qu’il peut tout à fait devenir champion du monde en ligne pour la seconde fois de rang. Il jouera en tout cas un rôle important dans le scénario de la course de dimanche, j’en suis d’autant plus convaincu après ce qu’il a démontré à San Sebastian !”

Vous avez déjà expliqué que la présence de Jasper Philipsen dans la sélection belge changera forcément le rôle de Wout van Aert. Le voyez-vous dès lors dans la même position qu’Evenepoel et destiné à l’offensive ?

”Pas tout à fait. Wout a le gros avantage de toujours pouvoir miser sur sa pointe de vitesse alors que Remco doit davantage saisir son moment pour gagner une course. C’est donc plus difficile pour le Brabançon sur papier, mais il a de telles autres qualités… Le placement sera très important sur le circuit de Glasgow mais nous n’avons de vrais spécialistes de cette thématique dans nos rangs avec Stuyven, Lampaert, Benoot ou Van Hooydonck. Il va falloir être sans cesse aux avant-postes car si un groupe d’une dizaine de coureurs s’échappe sur ce tracé technique, ce sera très dangereux.”

L’année dernière, vous nous aviez glissé qu’il était toujours plus difficile de devenir champion du monde pour un coureur belge. Pensez-vous toujours la même chose après le titre d’Evenepoel ?

”Oui, car la Belgique demeurera toujours une nation que les autres candidats tentent de marquer à la culotte. Et avec van Aert, Evenepoel et Philipsen dans l’équipe cette année, la donne ne sera assurément pas différente (rires)… L’effet de surprise est toujours plus compliqué à créer.”

On avait beaucoup parlé de la possible cohabitation entre deux leaders l’année dernière avec Evenepoel et van Aert. Cette année, ils seront trois puisque Philipsen peut prétendre au même statut. Est-ce un luxe ou un casse-tête ?

”Un luxe si les rôles sont bien définis en amont. Il faut que chacun sache précisément quand et comment il peut saisir son moment. Je vous disais en amont que Wout rendait Remco plus fort et inversement, mais l’équation est aussi valable lorsqu’on y ajoute Jasper. Ils ont besoin l’un de l’autre pour devenir champions du monde et je suis convaincu qu’ils le savent. L’union a fait notre force en Australie et sera à nouveau la clé de la réussite en Écosse. J’en suis tellement convaincu que je pourrais laisser un coureur à la maison si j’avais un doute quant à son sens du collectif. Mais depuis plusieurs semaines, nous avons créé un groupe Whatsapp dédié à ce Mondial et quand je vois l’humour avec lequel les coureurs y plaisantent, je sais que l’ambiance sera bonne !”