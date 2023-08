Tom Boonen critique la sélection belge au Mondial: "Jamais je n'aurais pris van Aert et Philipsen ensemble, jamais!"

L'ancien champion du monde explique son avis à nos confrères de Sporza: "Je pense qu'il s'agit également d'une sélection basée sur les récompenses. Aucun choix fort n'a été fait. Je n'aurais jamais emmené Jasper et Wout à une Coupe du monde ensemble. Jamais."

Pour autant, Tom Boonen ne dénigre pas le talent des coureurs sélectionnés. "Ils le méritent tous les deux. Ce n'est pas la question. Mais cela compliquera-t-il les choses sur le plan tactique ? Absolument."

Pour l'ancien sprinter, les conflits au moment de lancer le sprint vont sans l'ombre d'un doute se produire. A son sens, Sven Vanthourenhout a commis une erreur. "Le travail d’un sélectionneur est d’éliminer les conflits avant la course. Et croyez-moi, ces conflits existeront. Prenez deux coureurs avec le même profil pour faire la finale et il n’y a aucune chance qu’il n’y ait quelque chose quelque part qui ne soit pas confortable pour l’un d’entre eux. Ce n’est pas ce que l’on veut. Venir aux Mondiaux avec deux sprinteurs, cela ne marche jamais."