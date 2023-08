Catastrophe pour Alec Segaert : son passeport volé, les Mondiaux du Belge en grand danger !

La nouvelle a été annoncée par son frère, Loïc, sur Tweeter : “Son sac à dos, avec son passeport international, vient d’être volé dans le train IC2308 dans la zone de Bruxelles. Ce qui l’empêche de quitter l’aéroport de Bruxelles pour la Coupe du Monde. Quelqu’un a-t-il vu un sac à dos perdu ? Ou quelqu’un qui peut aider, s’il vous plaît, reetweet !”

Le coureur de chez Lotto Dstny est un favori naturel de la catégorie inférieure. En juin, il avait notamment été impressionnant lors des championnats de Belgique en terminant second dans le contre-la-montre, juste derrière un certain Wout van Aert. Il avait également terminé second lors de la course en ligne derrière un autre monstre sacré, Remco Evenepoel.

L’an dernier, il avait terminé deuxième meilleur jeune de la course derrière Søren Wærenskjold. Ce dernier roule désormais avec les pros. Alec Segaert a donc un boulevard pour remporter le championnat junior du contre-la-montre.