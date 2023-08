Kopecky, 27 ans, avait remporté l'or dans cette discipline l'an passé à Saint-Quentin-en-Yvelines. L'année précédente, à Roubaix, elle avait décroché l'argent. Kopecky compte aussi deux titres mondiaux dans la course à l'américaine (2017 et 2022) et un sur la course aux points (2021).

Kopecky, deuxième du récent Tour de France, disputera trois épreuves la semaine prochaine: la course aux points mardi, l'omnium mercredi et l'épreuve en ligne sur route dimanche.