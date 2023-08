Van der Poel sacré champion du monde : "J'ai atteint le plus grand objectif de ma carrière"

"Cette victoire signifie tout pour moi", a commenté Van de Poel. "C'est fantastique. Je ne peux croire que je roulerai pendant un an avec le maillot arc-en-ciel. MVDP s'est isolé en tête à 22 kilomètres de l'arrivée, alors qu'il venait de rejoindre, avec Wout van Aert, Mads Pedersen et Tadej Pogacar, Alberto Bettiol. Van der Poel a directement creusé l'écart. "Je savais que je devais attaquer à ce moment-là. Surtout en raison de la succession des virages et des bosses et parce que les autres étaient à la limites. Je ne m'attendais pas à creuser directement un écart, mais quand j'ai vu que j'avais fait le trou, cela m'a donné des ailes."