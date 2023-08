"Wout van Aert me donne des frissons, mais il est trop gentil"

Mais l’ancien spécialiste du chrono a toujours une vie axée autour du vélo. “Je n’avais pas la patience pour devenir directeur sportif ou intégrer une équipe”, précise-t-il au moment de retirer ses lunettes et de s’asseoir à nos côtés, à la Platform, ce superbe espace dédié au vélo situé sous la gare centrale de Glasgow. “C’est ici que j’ai regardé la course hier. On a organisé un évènement en organisation avec ma marque, CHPT3. J’adore le côté créatif, marketing et commercial de ce métier. C’est mon occupation principale, en plus de mon rôle de consultant en télévision.”

David Millar n'est jamais loin de son vélo.

Votre œil de consultant a dû apprécier la course de dimanche.

”C’était juste incroyable. On a vu cinq heures de course sans le moindre temps mort. Un spectacle total. Et Mathieu van der Poel est un formidable champion du monde. On a vraiment été gâtés par les stars du moment : Pogacar, Pedersen, van Aert. Les quatre favoris ont répondu présent. Cette course montre à quel point le vélo a changé. Pendant des années, on a vu les mêmes courses. Et désormais, j’ai l’impression que chaque course est mieux que la précédente. Le cyclisme est devenu un nouveau sport. Un meilleur sport. C’est la meilleure période pour être fan de vélo avec cette génération dorée.”

Vous auriez aimé en faire partie ?

”Bonne question. Je ne sais pas. Tout est tellement différent. Les courses sont folles et plus intéressantes que jamais et, en parallèle, l’entraînement n’a jamais été aussi scientifique. C’est toujours un côté du métier que j’ai adoré. C’était un avantage pour moi, à l’époque, car j’y accordais plus d’attention que les autres, surtout dans les chronos. Mais maintenant, tout le monde fait attention à tout. Et le matériel est totalement différent. Je rêverais d’essayer un vélo moderne avec mes jambes d’il y a 20 ans. Je pense que je battrais le record de l’heure facilement (rires). À mon époque, je n’avais pas l’encadrement nécessaire pour le tenter. Et il avait un peu perdu de sa valeur car il y avait certaines confusions au niveau de l’homologation.”

guillement "Avec le matériel actuel, j'aurais battu le record de l'heure facilement."

Il a été détenu par un Belge, Victor Campenaerts, il y a quelques années.

”Un autre Belge devrait faire les tests : Remco Evenepoel. Il serait intéressant de voir ce que cela donne. Ce qu’il ressortira de scientifique. Filippo Ganna est un monstre de puissance mais Remco est incroyablement aérodynamique. Il est tellement beau quand il est posé sur son vélo. C’est la perfection.”

Il est votre favori pour le contre-la-montre de vendredi ?

”Oui, certainement. Surtout après son résultat de dimanche. On a vu qu’il avait des faiblesses techniques : il perdait des places au fil des tours et était toujours en chasse patate. Mais il est tellement fort… Chaque course qu’il a gagnée, c’était à la pédale. Lui, il n’a pas besoin de tactique tellement son moteur est énorme. Et je suis persuadé que le parcours de vendredi lui conviendra à la perfection.”

guillement "Le parcours de vendredi convient parfaitement à Remco."

Un autre Belge s’alignera aussi : Wout van Aert. Qu’avez-vous pensé de sa médaille d’argent de dimanche ?

”C’est un coureur qui me donne des frissons. Il fait partie du gratin mondial. Mais il est trop gentil. Je le dis avec beaucoup de respect. Quand il court pour un leader, il donne sa vie et est très fort dans ce genre de circonstances. Mais quand il court pour lui-même, il doit être plus méchant, un peu comme van der Poel. Dimanche encore, on a vu van Aert faire beaucoup d’efforts quand un gars comme Pogacar – le meilleur coureur du monde – suivait les coups en étant toujours parfaitement placé. Mais c’est le style de van Aert, il veut toujours faire la course. C’est un des plus beaux coureurs que j’ai pu voir. Je ne vais pas le critiquer car il me fait rêver. Tout ce que je lui souhaite, c’est de gagner le Tour des Flandres et Paris-Roubaix. Car en termes de victoires dans les Monuments, il est un cran en dessous de Pogacar et van der Poel.”

Sa rivalité avec le Néerlandais est déjà historique.

”Oui, et ils s’en nourrissent l’un l’autre. Sans van Aert, van der Poel ne serait pas aussi fort. Et inversement. Cette rivalité, c’est presque du jamais-vu. Quand j’évoquais la génération dorée, je parlais d’eux, de Pogacar et de Vingegaard.”

guillement "Wout van Aert me donne des frissons mais il est trop gentil."

Pas de Remco ?

”Je l’adore mais il n’a pas encore de rival, comme les autres que je viens de citer. Il est toujours un peu en marge, dans son programme. Quand les autres sont sur les Flandriennes, il court les Ardennaises. Et quand les autres sont sur le Tour de France, Remco s’aligne sur le Giro et la Vuelta. Mais cela viendra.”

Vous avez évoqué Vingegaard. En tant que spécialiste du contre-la-montre, quel regard portez-vous sur sa performance au Tour de France ?

”Je suis surpris. Dans le bon sens du terme. Je suis surpris de voir qu’on peut toujours faire mieux. Chaque année, on veut des performances de plus en plus impressionnantes. On a battu le record de la moyenne la plus élevée dans un championnat du monde, dimanche (44,6 km/h). Vingegaard sur une course de trois semaines, c’est un peu comme van der Poel sur une course d’un jour : il est au-dessus du lot. C’est un coureur spécial sur lequel je n’ai aucun doute. Sa préparation est millimétrée, on l’a vu lors du dernier chrono, et ça fait la différence. Et avec Jumbo-Visma, il a l’équipe idéale pour l’encadrer. On n’avait jamais vu quelqu’un faire un contre-la-montre comme celui du Danois à Combloux. Mais on n’avait jamais vu non plus quelqu’un lâcher tous les favoris dans le Poggio comme van der Poel l’a fait à Milan – San Remo. On disait aussi qu’il n’était plus possible de remporter Liège-Bastogne-Liège en attaquant dans la Redoute et Evenepoel l’a fait… deux fois de suite. Et il a tenu face au peloton seul, avec le vent de face. Honnêtement, ce genre de performance m’impressionne plus que le chrono de Vingegaard au Tour de France.”

”Ici, le vélo n’est pas un sport national comme en Belgique”

Avec 180 000 spectateurs sur le circuit final de Glasgow, l’Écosse a vécu une belle fête lors de la course en ligne des élites hommes. Mais les chiffres ne sont pas démesurés par rapport au million de fans recensé à Louvain, en 2012. “Et la plupart des supporters présents étaient des Belges, sourit Millar. Ici, le vélo n’est pas le sport national comme chez vous. Dans la culture anglo-saxonne, c’est un sport un peu hipster. Les Écossais aiment l’aventure, le gravel, le bike packing (partir en voyage avec son vélo et son sac) mais pas spécialement la course. Si vous voulez être cycliste, il faut aller en Belgique, en Italie ou aux Pays-Bas.”

Chez les voisins nord-irlandais, il y a Ben Healy et Sam Bennett. En Angleterre, la relève est prête avec des coureurs comme Tom Pidcock ou Ben Turner. Mais en Écosse, on attend toujours le successeur de David Millar. Comment l’expliquer ? “On est peu, déjà (sourire). Et il y a très peu de courses en Écosse. Mais une course folle comme celle de dimanche, dans les rues de Glasgow, peut amener de nouveau fans. Celui qui a regardé le vélo pour la première fois y reviendra. Vous parliez de l’Angleterre : elle a bénéficié de l’effet Jeux olympiques 2012 avec des coureurs comme Cavendish, Thomas ou Wiggins. Mais même chez Ineos, les Britanniques s’en vont souvent voir ailleurs après quelques années. Rouler chez Ineos n’est plus l’objectif ultime.”

La piste et le contre-la-montre restent les disciplines les plus prisées par les coureurs anglo-saxons. Là aussi, c’est une question de culture. Même si la tendance va vers une diversification. Le rouleur pur est en voie de disparition. “Si j’avais eu 18 ou 19 ans aujourd’hui, je me serais peut-être dirigé vers les classiques avec mes qualités. Mais à l’époque, j’ai tout misé sur le chrono car c’était le seul endroit où je pouvais gagner sans dopage”, termine le vainqueur de 10 étapes sur les grands tours (cinq sur la Vuelta, quatre au Tour, une au Giro). Dont sept chronos.