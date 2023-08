Campenaerts préface le Championnat du monde du chrono : “Remco s’est préparé de manière plus spécifique que Wout”

De spécialiste du chrono, Victor Campenaerts s'est réorienté vers un coureur de classique et un baroudeur. ©VKA

Grand spécialiste du chrono, Victor Campenaerts a de solides références dans l’effort en solitaire avec son Record de l’Heure, avec ses deux titres de champion d’Europe de la discipline, autant au niveau du Championnat de Belgique ou avec sa médaille de bronze sur le Mondial du chrono, en 2018. Il analyse pour nous le rendez-vous arc-en-ciel de ce vendredi, dont il ne ratera pas une miette, et les chances de nos deux représentants, Remco Evenepoel et Wout van Aert, qu’il a côtoyés en Écosse.

Victor Campenaerts a aidé, dimanche, Remco Evenepoel et Wout Van Aert sur l'épreuve sur route.

La préparation : avantage Remco

”Avant, je participais moi-même à ces Championnats du Monde du contre-la-montre. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. Cela ne me manque pas. Car je sais que je ne suis plus favori. J’ai été une fois sur le podium du Mondial et j’en suis fier. Pour l’instant, ce n’est plus réaliste pour moi et je me suis tourné vers une nouvelle façon de courir, que j’apprécie beaucoup, tournée vers les classiques et l’attaque. Pour cette édition 2023 du Championnat du Monde du contre-la-montre, je pense que Remco Evenepoel est le grand favori. Pourquoi ? Parce qu’il l’a préparé de manière plus spécifique que Wout van Aert, qui, lui, était au Tour de France, occupé à travailler pour la victoire finale de Jonas Vingegaard. Wout a donc beaucoup moins roulé sur le vélo de contre-la-montre qu’Evenepoel. Je pense aussi que Wout avait fait de l’épreuve sur route sa priorité et Remco l’inverse…”

Le parcours : un point partout

”C’est difficile de dire si le parcours de ce Championnat du Monde avantage plus Remco Evenepoel ou Wout van Aert. Nos deux représentants ont la particularité d’être tous les deux bons sur tous les types de parcours. Sauf quand il y a une plus longue montée comme sur le dernier contre-la-montre du Tour de France remporté par Jonas Vingegaard, cela avantagera toujours plus Remco par rapport à van Aert. Pour en revenir à Glasgow, Wout est plus technique qu’Evenepoel et sera avantagé dans la dernière partie, notamment sur les pavés, avec son expérience des classiques flandriennes. C’est une petite différence sur ce point mais je n’en vois pas d’autres. Désolé, je vous donnerais bien une délation plus forte mais c’est difficile pour moi de les différencier par rapport au parcours. Pour moi, la plus grande différence vient de leur préparation, avec le fait que Remco n’a pas disputé le Tour de France, se préparant pour le rendez-vous de vendredi. Même si Wout ne le prend pas à la légère.”

Wout van Aert a l'avantage d'être plus technique que Remco Evenepoel. ©JDM

Deux positions différentes : Remco est plus aérodynamique

”La position est un autre point de différence entre Wout et Remco. Cela vient de leur corpulence, de leur physique. Wout est plus grand. Même s’il a une position très aérodynamique, comme il est plus grand, il prend plus le vent. Pour lui, c’est impossible d’être aussi aérodynamique que Remco. Mais il peut compenser cela avec sa musculature, ce qui lui permet de pousser de plus de grands wattages. Remco est plus petit. Il est donc naturellement plus aérodynamique que Wout.”

guillement À cette période de l'année, une surprise comme l'an passé, avec le succès de Tobias Foss, est moins probable."

Attention aux autres favoris

”Mais attention : ce Championnat du monde ne va pas se résumer à une lutte entre nos deux Belges, loin de là ! Remco Evenepoel et Wout van Aert font clairement partie des favoris. Ils pourraient d’ailleurs tous les deux à nouveau terminer sur le podium, comme quand Remco avait fini troisième, derrière Wout, à Louvain, en 2021. Deuxième : j’espère pour Wout qu’il ne sera pas à nouveau à cette place. Ce serait une déception pour lui. Cela pourrait commencer à devenir frustrant, cette accumulation de médailles d’argent. Mais il vaut quand même mieux finir deuxième que cinquième… Même si, comme je l’ai dit, je pointe plus Remco comme le grand favori. Il reste aussi Filippo Ganna, qui a toujours le statut de favori sur ce type de parcours. Mais je ne l’ai pas trouvé si bon sur la piste. Il n’a pas été si impressionnant que cela sur le dernier contre-la-montre du Tour de Wallonie. Il n’est certainement plus dans la condition de 2020 au niveau des chronos. Mais il reste un sacré client. Comme l’est Stefan Küng : ce sera un sérieux adversaire. Il a bien roulé le Championnat du Monde sur route, dimanche (NdlR : le Suisse s’est classé cinquième), mais l’épreuve du contre-la-montre est certainement plus importante encore pour lui. Je place Wout van Aert un peu en dessous de ces trois coureurs. Par contre, même si une surprise est toujours possible comme l’an passé avec la victoire de Tobias Foss, je ne crois pas que ce sera le cas ce vendredi. Ce Mondial a lieu bien plus tôt dans la saison, ce n’est pas à la fin du mois de septembre comme la plupart du temps, quand les organismes peuvent être plus fatigués qu’en été. Pour conclure, j’espère qu’un Belge gagnera !”