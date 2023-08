Ces grimpeurs fantasques qui nous manquent tant

Avec le décès de Federico Martin Bahamontes, le cyclisme a sans doute perdu le plus fascinant grimpeur de l’histoire. À son époque de gloire, dans les années 50-60, le champion espagnol survolait, tel un aigle, les montagnes. C’était un temps où les grands cols ne se montaient pas au train avec de grands braquets et où il était encore possible pour les spécialistes de jouer des numéros de solistes au gré de leurs humeurs et au fil des lacets. À l’instar de Charly Gaul ou de Julio Jimenez, Bahamontes était de cette race de héros qui se sentaient des fourmis dans les jambes dès que la route s’élevait et qui maudissaient, du coup, les descentes, quitte à carrément s’arrêter au sommet ! C’était un artiste atypique qui n’avait cure de stratégie. C’est presque par hasard qu’il a d’ailleurs gagné le Tour de France en 1959. Aujourd’hui, ce profil de coureur, capable de s’envoler en danseuse vers les plus hautes cimes, n’existe quasiment plus. Le pur grimpeur a rendu son tablier, victime du rythme sans cesse plus impressionnant du peloton. Tant pis pour les nostalgiques des étapes de légende où, dans les Alpes ou les Pyrénées, les purs montagnards allumaient la mèche à chaque “Chocolat Poulain”, avalaient les bosses sans jouer des dents et enrhumaient les adversaires par des attaques fulgurantes et imprévisibles. Doué mais fantasque, Bahamontes était un peu au vélo ce qu’étaient Garrincha et George Best au football, Ilie Nastase au tennis ou Abebe Bikila à l’athlétisme.