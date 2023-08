Wout van Aert déjà revanchard après sa cinquième place sur le contre-la-montre : “Je serai présent au championnat d’Europe”

Pas de nouvelle médaille pour Wout van Aert sur un championnat du monde. Deuxième et médaillé d’argent lors de la course en ligne, dimanche dernier, le coureur d’Herentals a, cette fois, terminé à la cinquième place, à une minute et 37 secondes de Remco Evenepoel. Une petite surprise pour lui au vu de ses sensations. “Je me suis plutôt bien senti durant tout le chrono, surtout sur la fin. J’étais dans le rythme que j’avais prévu et j’avais de bonnes jambes”, expliquait-il une fois descendu de son vélo. “Je dois bien avouer que je suis surpris d’arriver si loin, que ce soit en termes d’écart ou de position, car j’espérais un meilleur résultat. Avec le recul, je me dis que j’en ai un peu trop gardé sous la pédale au début. J’aurais peut-être dû un peu plus pousser dans la première partie avec le vent. Il y en a d’ailleurs beaucoup en Écosse et je n’aime pas trop ça (sourire).”