Mondiaux de cyclisme: Tom Pidcock sacré en VTT cross-country

Le Français Victor Koretzky termine au pied du podium.

La course a été marquée par la chute et l'abandon dès le premier des huit tours de Mathieu van der Poel qui n'a pas réussi à devenir le premier coureur à remporter trois titres de champion du monde la même année, en cyclo-cross (en février), sur route (dimanche dernier à Glasgow) et en VTT.

"Ma roue avant s'est dérobée. C'est de ma faute, la déception est plus importante que les dégâts physiques, ça enlève un peu l'euphorie de la victoire sur la route", a-t-il regretté.

Ce coup de théâtre annihile aussi sans doute définitivement ses chances de participer aux Jeux olympiques de Paris alors qu'un titre olympique fait partie des grands objectifs de sa carrière.

Tom Pidcock, 24 ans, sera lui le favori pour défendre son titre à Paris après sa démonstration samedi dans la forêt de Glentress où il s'est imposé en solitaire.

A l'arrivée, il a conservé 19 secondes d'avance sur Gaze, 34 sur Schurter et 43 sur Koretzky.

Arrivé au pied du podium l'an dernier aux Gets, le coureur du Yorkshire, également champion du monde de cyclo-cross en 2022, s'était préservé exprès pour ce rendez-vous en zappant la course sur route.

Il s'est échauffé en prenant la troisième place jeudi du short-track, discipline non-olympique. Avant de survoler les débats samedi pour apporter à l'équipe Ineos le deuxième titre de la journée après le sacre de la Française Pauline Ferrand-Prévot chez les femmes.