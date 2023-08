Rodrigo Beenkens : “J’ai vu au Tour de France des choses que je n’avais plus observées ces dernières années”

Malgré son emploi du temps chargé, Rodrigo Beenkens accorde un peu de temps à La Libre pour dresser un bilan des performances belges lors de ces grandes messes sportives et évoquer les derniers temps forts qui ont marqué le monde du cyclisme. Le journaliste s’ose même à quelques confessions sur la façon dont il appréhende sa profession. “Malheureusement, mon métier n’est plus du tout le même qu’avant”, admet-il. Interview.

Une médaille d’or pour Evenepoel et la cinquième place pour van Aert. Qu’avez-vous pensé de la prestation des deux coureurs belges au contre-la-montre des Mondiaux de cyclisme ?

J’imagine que Wout van Aert doit être déçu. À l’heure où je vous parle, je ne sais pas encore comment il a justifié ce résultat. Je n’ai pas d’explication sur les raisons qui font que ça a moins bien marché pour lui sur la première partie du chrono. On a évoqué la possibilité que le corps ait ressenti de la fatigue extrême, suite à sa performance de dimanche.

Quant à Evenepoel, j’ai été surpris par le calme qu’il a réussi à conserver tout au long de ce contre-la-montre. Il était totalement dans la gestion. Et puis, c’est hallucinant comment ce gars atteint tous les objectifs qu’il se fixe. C’est impressionnant la façon dont il répond toujours présent. Dans le chrono en particulier, il est d’une régularité incroyable. La troisième place est la plus mauvaise de sa vie dans un Championnat du monde… On ne peut pas dire qu’il est le meilleur coureur du monde, mais c’est le meilleur coureur dans le contre-la-montre. C’est une certitude. La Belgique peut être fière.

La Belgique est toutefois passée à côté de la médaille d’or dimanche lors de la course en ligne, malgré nos trois grands favoris belges (van Aert, Evenepoel et Philipsen). Notre stratégie n’était-elle pas la bonne ?

Il était très difficile de parler de stratégie dans une course pareille. Et objectivement, je pense qu’on ne peut pas avoir des regrets à ce niveau-là. On avait une bonne sélection. Mais sur un tel circuit, c’était de l’homme contre homme. La notion d’équipe était quasi nulle. Et finalement, c’est celui qui appuyait le plus fort sur les pédales qui a gagné. Mathieu van der Poel était au-dessus du lot, aussi bien techniquement que mentalement.

Le parcours de ces Mondiaux pour la course en ligne, jugé technique et parfois dangereux, a été fort critiqué. Comprenez-vous ces plaintes ?

Il y a deux manières de voir les choses. Du point de vue du spectacle, on a été gâté. J’ai connu des courses durant lesquelles on somnolait et il fallait attendre le dernier tour ou les derniers kilomètres pour que ça bouge. Ici, les coureurs étaient à fond tout le temps.

À côté de cela, il y a un autre aspect qui pour moi est essentiel, c’est celui de la sécurité des coureurs. À l’heure où l’on s’intéresse de plus en plus à cet aspect, ce sport a tendance à devenir davantage dangereux. Je m’étonne que l’on organise des parcours comme celui de ce dimanche, dans un pays où l’on sait qu’il y a deux chances sur trois qu’il pleuve, même au mois d’août. Si la pluie était tombée en début de journée d’ailleurs, je n’ose même pas imaginer ce qu’aurait donné cette course.

Remco Evenepoel ne finit que 25e de la course en ligne… Vous a-t-il déçu à ce moment-là ?

Les conditions ont joué contre lui. Dès qu’il a commencé à pleuvoir, il n’était plus le même. Remco avait en tête le chrono de ce vendredi, puis il a encore des objectifs en cette fin de saison avec le Tour d’Espagne et le Tour de Lombardie. Je suis persuadé que si la route était restée sèche et qu’il s’agissait de sa dernière course de la saison, il serait venu se mêler au top 5. Ce que j’ai trouvé par contre remarquable, c’est que malgré le fait qu’il ait décroché, il a eu l’orgueil du champion et a tenu à finir la course, pendant que d’autres abandonnaient.

Cela n’a pas empêché certains médias de critiquer sa performance…

Il faut relativiser. Outre les conditions climatiques, ce parcours avec beaucoup de virages et relances était plus propice à des Van Aert ou van der Poel, qui viennent du cyclo-cross. On oublie aussi que Remco est encore très jeune et que s’il reste peut-être encore un peu moins fort que certains cadors techniquement, il a fait énormément de progrès. Rappelons aussi que suite à son accident en 2020 (au Tour de Lombardie, NdlR) et sa reconstruction en 2021, il termine seulement sa deuxième saison complète chez les pros. Les gens oublient cela…

Que pensez-vous de la sortie médiatique du père de Remco Evenepoel auprès de nos confrères de La DH, qui a laissé planer le doute sur la future équipe de son fils, à la veille d’une course aussi importante ? Cela a-t-il pu jouer dans la performance du coureur ?

Il est clair qu’au niveau du timing, ce n’était pas bon. Mais je ne peux pas émettre un jugement sur quelque chose dont j’ignore totalement le contexte, les tenants et aboutissants. Maintenant, je crois sincèrement que ce n’est pas ça qui déstabiliserait Remco. À la limite, ça aurait même tendance à le booster davantage. C’est en tout cas mon ressenti. Il ne faut pas oublier une chose non plus : le Remco Evenepoel d’avant sa chute en 2020 n’est plus le même que celui après son accident. Ce n’est pas seulement sur le plan physique, c’est aussi sur le plan mental et émotionnel. C’était un gamin et il est devenu un homme. Il a beaucoup mûri.

Mais finalement, Remco va-t-il changer d’équipe en fin de saison et quitter Soudal Quick-Step ?

Franchement, je ne le sais pas. Dans le cyclisme, contrairement au football, les contrats ne se cassent pas aussi facilement. Moi je trouve en tout cas formidable d’avoir un champion belge dans une équipe belge. Et je lui souhaite de réussir avec cette équipe-là. Maintenant, pour s’imposer dans un Tour de France et rivaliser avec Vingegaard ou Pogacar, Soudal-Quick Step paraît un peu faible. Et ce malgré des talents tels qu’Ilan Van Wilder ou Louis Vervaeke.

Wout van Aert a une nouvelle fois décroché la médaille d’argent. Comment expliquer cette constante deuxième place du Belge dans les grandes courses ?

Je pense que van Aert est sans doute le coureur que tout le monde voudrait avoir. Parce que peu importe le type d’étape, on se dit qu’il peut gagner. Rien n’est impossible pour lui, et il l’a même prouvé en haute montagne. Quand il se fixe un objectif, van Aert répond toujours présent. Mais il est plus souvent 2e, 3e ou 4e que 1er. En fait, il y a trois courses qu’il aimerait gagner : le Tour des Flandres, Paris-Roubaix et les championnats du monde. Mais il n’y arrive pas et c’est terrible pour lui. J’ai de la peine pour van Aert.

Pourquoi n’y arrive-t-il pas ?

Certains disent qu’il y met trop d’énergie et qu’il le paie cash dans le final, mais c’est aussi pour ça qu’on aime ce genre de coureur. Il a aussi été malchanceux, notamment avec cette chute à Paris-Roubaix. Enfin, j’ai une intime conviction et elle ne tient qu’à moi : il y a chez van Aert quelque chose qui se joue dans son inconscient ou subconscient par rapport à sa relation avec van der Poel. Quand le Néerlandais joue la gagne face à lui et qu’ils ont le même objectif, van Aert sera 30 à 50 % moins fort là où van der Poel va lui gagner 10 %. Je sors ces chiffres comme ça mais j’ai la certitude que là où la rivalité va libérer le Néerlandais, elle crispe par contre le Belge.

Wout van Aert a critiqué le fait de ne pas pouvoir utiliser les oreillettes lors des Mondiaux. Les Belges auraient-ils pu faire mieux si elles avaient été autorisées ?

Franchement, je ne crois pas. Et de toute façon, le règlement, c’est le règlement. Il n’y a jamais eu d’oreillettes ces dernières années lors des championnats du monde.

Cette saison est-elle à oublier pour Wout van Aert ?

Non. Il a décroché la médaille d’argent de l’épreuve en ligne et il est tout de même sur le podium de Paris – Roubaix. On ne sait pas si sans sa crevaison il n’aurait pas gagné. Il peut encore remporter de belles courses cette année. Je pense notamment au Canada et au championnat d’Europe.

On sait que son équipe Jumbo-Visma mise tout sur Vingegaard au Tour de France. Van Aert ne devrait-il pas changer d’équipe pour engranger plus de victoires ?

C’est clair que si van Aert était leader d’une équipe, il gagnerait peut-être davantage d’étapes. Mais il y a quelque chose de compliqué avec lui : il est si fort dans tous les domaines qu’on ne lui laisse pas beaucoup d’opportunités. Encore au dernier Tour de France, lorsqu’il voulait s’échapper du peloton, personne n’osait aller avec lui. Si c’était Evenepoel, des coureurs accepteraient de l’accompagner parce qu’ils se diraient que lui, on peut encore le battre au sprint. Van Aert n’a pas cette chance.

Des rumeurs circulent concernant une certaine rivalité entre Jonas Vingegaard et Wout van Aert. Pensez-vous qu’elle soit réelle ? Quel type de relation entretiennent-ils ?

Je n’en ai aucune idée. Ils ne se croisent finalement qu’occasionnellement, lors de certains stages. Ils ne se retrouvent que trois semaines par an dans la même compétition. À mon avis, ils ont une relation de travail. Ils se respectent certainement. Mais c’est très difficile d’appréhender le côté émotionnel de Jonas Vingegaard. Il est très réservé et ne laisse rien paraître. Wout van Aert est bien différent. Il est d’ailleurs très honnête et direct dans ses interviews.

Mais je trouve personnellement que ni Vingegaard ni Roglic n’ont renvoyé correctement l’ascenseur à van Aert. Et j’attends toujours que Christophe Laporte le fasse aussi…

La prestation spectaculaire de Jonas Vingegaard lors du contre-la-montre au Tour de France a fait beaucoup réagir. Qu’en avez-vous pensé ?

Ça ne lui arrive pas souvent de gagner un chrono, mais celui-ci était particulier et lui convenait mieux. Ce qui est hallucinant, c’est de voir les écarts avec les autres coureurs. Le monde était divisé en trois : il y avait Vingegaard, Pogacar et puis tous les autres. Comment un gars de 60 kilos peut-il tirer autant de watts ? Personnellement, je n’ai pas d’explications… J’essaie de faire mon travail de journaliste et je pose des questions. On me donne des réponses. Certaines sont convaincantes, mais d’autres le sont moins.

Je pense que l’arrogance de l’équipe de Vingegaard agace beaucoup de monde. Personnellement, leur communication m’ennuie énormément. La façon dont la direction a l’air de dire aux autres équipes que Jumbo est supérieure, ça horripile. Or cela peut mener à la naissance de rumeurs en interne…

D’ailleurs, des rumeurs concernant un “produit miracle”, du bicarbonate de soude sous la forme de gel, utilisé au sein du peloton du Tour de France ont circulé. Y croyez-vous ?

Je dois avoir l’humilité de dire que je n’ai pas la réponse à ça. Mon métier n’est plus du tout le même qu’avant. Je suis un commentateur, un animateur. J’essaie de faire vivre l’événement en direct. Mon objectif au Tour de France est avant tout de tenir l’antenne pendant 4,5,6 ou 7 heures en fonction de l’étape. Pour ça, il y a une préparation tant pour parler des cyclistes que des paysages, qui représentent désormais 40 % des images diffusées. On n’a donc plus du tout le temps de faire de l’investigation. On peut avoir des informations, passer des coups de fil, mais on n’est plus vraiment sur le terrain. On n’a plus ce contact avec les coureurs. Malgré tout, j’essaie de faire intervenir des personnes à l’antenne qui peuvent donner un avis éclairé sur ces questions et permettre aux téléspectateurs d’y voir plus clair.

De ce que j’entends, il y a tout de même une chose qui m’étonne. Il est inadmissible que le sport en général - et le cyclisme en particulier - soit le seul domaine où la présomption d’innocence n’existe pas. Aujourd’hui, en cyclisme, il y a une présomption de culpabilité que je ne comprends pas.

Un sportif qui va au bout de l'effort, cela fait partie du sport de haut niveau. Quand on ne craque jamais, c'est plus difficile à expliquer.

Peu importe le nombre de contrôles instaurés, le cyclisme restera-t-il entaché par les histoires de dopage ? Des soupçons planeront-ils toujours sur ce sport ?

Oui, c’est l’héritage de ce qu’il s’est passé. Pourtant, il est clair que le cyclisme est le sport le plus contrôlé du monde ! Mais, à partir du moment où le passé a démontré que ces contrôles n’empêchaient pas la triche, c’est compliqué de rétablir la confiance. Certains ont avoué s’être dopés alors qu’ils ne se sont jamais fait pincer. Il est donc très difficile aujourd’hui de convaincre les sceptiques. Mais il y a quand même des éléments à épingler ! J’ai vu au Tour de France des choses que je n’avais plus observées ces dernières années. J’ai vu des gars s’effondrer. Pogacar est pratiquement tombé dans les pommes à côté de moi. Ça veut dire que la douleur est bel et bien là ! On ne la voyait plus pendant tout un temps, or cela revient ces derniers temps. Un sportif qui va au bout de l’effort, cela fait partie du sport de haut niveau. Quand on ne craque jamais, c’est plus difficile à expliquer.