Drame familial, voiture à son nom et fan de Boonen : les dix choses à savoir sur Lotte Kopecky, favorite de la course en ligne des Mondiaux

1. Elle est une Bekende Vlaming

Une bonne partie de la Wallonie l’a découverte à la fin du mois de juillet, lorsqu’elle a illuminé le Tour de France avec le maillot jaune (durant six jours) et le maillot vert (qu’elle a remporté à Paris). Mais la Flandre, elle, n’avait pas attendu pour en faire une star. Au nord de la Belgique, Lotte Kopecky est même ce qu’on appelle une “BV”. Une “Bekende Vlaming”. Traduisez : une star flamande. “Mais je n’ai jamais rêvé de ce statut”, explique-t-elle lors d’un entretien à Cycling news.

”Dans la rue, je suis souvent arrêtée pour des autographes et des photos, à tel point que durant la période covid, j’étais presque contente de devoir porter un masque pour ne pas être reconnue. Des automobilistes se rangent parfois à mes côtés durant mon entraînement pour faire des photos depuis la fenêtre de la voiture. De temps à autre, il m’arrive d’aller manger aux Pays-Bas pour retrouver un peu d’anonymat. Parfois, je me demande ce que ça doit être pour des gars comme Remco Evenepoel et Wout van Aert de vivre ça partout, tout le temps.”

2. Elle incarne le cyclisme féminin en Belgique

Il suffit de voir les images de la foule qui l’acclame lors de ses victoires au Tour des Flandres, en 2022 puis 2023, pour comprendre à quel point Kopecky est adorée. De cet amour du public découle un statut d’ambassadrice du cyclisme féminin en Belgique que la native de Rumst prend à cœur. “Pour moi, c’est très important. Quand j’étais petite, il n’y avait aucune femme sur un vélo à la télévision. Je n’avais aucun modèle féminin. Mes camarades de classe me disaient que le vélo, c’était pour les garçons. Et mes idoles étaient des hommes : Fabian Cancellara et Tom Boonen.”

Désormais, de nombreuses jeunes filles se mettent à la pratique du vélo car elles veulent être comme Kopecky. “C’est incroyable de se dire ça et c’est une énorme fierté.”

3. Elle s’est séparée de son compagnon et entraîneur en 2022

C’est le revers de la médaille du “Bekende Vlaming”. La vie privée de Lotte Kopecky est étalée au grand jour dans les médias du nord du pays. Lorsqu’elle s’est séparée de son compagnon et coach Kieran De Fauw à la fin de l’année 2022, c’était partout dans les journaux.

”Je ne pense pas que cela aura un impact négatif sur ma carrière, même si un changement d’entraîneur s’impose”, explique-t-elle à l’époque. Depuis lors, la Belge travaille avec plusieurs personnes, dont Loïc Segaert, le frère d’Alec, avec qui elle avait développé un plan d’allure qui a magnifiquement porté ses fruits lors du dernier contre-la-montre du Tour.

4. Son frère et mentor est décédé au printemps dernier

Les énormes performances de Lotte Kopecky ces dernières semaines sont encore plus admirables au regard du drame qu’elle a vécu au printemps dernier : le décès de son frère Seppe, à l’âge de 29 ans. C’est grâce à lui que la Belge s’est mise au vélo, pour la première fois, à l’âge de neuf ans. Un événement évidemment difficile à vivre pour la championne, qui a demandé du respect pour sa vie privée dans cette période délicate.

Récemment, elle a accepté de parler de cette tragédie, dans HLN. “Je n’arrive pas encore à trouver les bons mots. Je ferais n’importe quoi pour revenir en arrière mais je ne peux pas. Cela m’a fait réaliser à quel point la famille était importante. Ma carrière est ma priorité, mais prendre du temps avec mes proches l’est tout autant. Ce qui s’est passé m’a, quelque part, rapproché de ma famille.”

5. Elle a commencé le vélo par le cyclo-cross

Seppe, le frère de Kopecky, est celui qui l’a initiée au vélo. Et au cyclo-cross, en particulier. C’était le premier amour de la Belge. Quelques années plus tard, Kopecky a intégré TopSport, l’école belge de sport études. Pour faire partie de ce cursus, elle a dû faire le choix d’une discipline olympique et a changé de voie en choisissant le cyclisme sur route et sur piste. Le début d’une très belle histoire.

6. Elle rêve de Paris-Roubaix

Si la coureuse de la formation SD Worx a remporté le Ronde à deux reprises, dont une fois avec le maillot de championne de Belgique, en 2023, elle a un autre grand rêve : remporter Paris-Roubaix. “J’ai toujours eu un faible pour cette course que j’ai vraiment envie d’ajouter à mon palmarès”, expliquait-elle au printemps. Mais elle s’est classée 2e en 2022 et 7e en 2023. Ce n’est que partie remise.

7. Elle a connu deux échecs aux Jeux olympiques

À l’instar d’une Nafi Thiam, qu’elle va plus que probablement détrôner pour le titre de Sportive de l’année, Lotte Kopecky a déjà les Jeux olympiques de Paris dans un coin de sa tête. Ce seront déjà les troisièmes Jeux de la Belge. En 2016, à Rio, elle s’était classée 45e de la course en ligne (après avoir attaqué) et 21e du contre-la-montre. En 2020 à Tokyo, elle a fini au pied du podium sur la course en ligne (4e) et a dû se contenter d’une 10e place sur la course à l’américaine. Pire : elle avait abandonné lors de l’omnium suite à une chute qui lui avait occasionné une blessure à la hanche.

Son esprit de revanche sera donc énorme en 2024 où elle ne visera rien d’autre que des médailles d’or. Sur piste et sur route. “Je sais que j’aurai la pression, mais j’ai appris à la maîtriser au fil des années”, précise-t-elle.

8. Elle a une voiture à son nom

En tant que personnalité, Lotte Kopecky est très prisée par les sponsors et les partenariats. Engagée avec Specialized, elle a également une… voiture à son nom. “Lotte est la 'cycling lady' du moment et pour fêter la 20e édition du partenariat avec le Tour de France, on voulait l’honorer, précise Liana Picard, la porte-parole de Skoda Belgium. On a donc eu une idée de mettre sur le marché une Skoda Superbe Lotte Kopecky, une édition limitée à 100 exemplaires, destinée aux fans de vélo, avec plusieurs accessoires indispensables pour les cyclistes, comme un porte-vélo ou un minifrigo pour garder les bidons aux frais.”

Pour Skoda, le maillot vert remporté par Kopecky sur le Tour féminin était une aubaine puisque la marque tchèque sponsorise aussi le classement de meilleur sprinteur. “C’était une grande fierté de voir Lotte porter ce maillot et une double satisfaction pour Skoda.”

Kopecky et son chien dans la Skoda Superb édition limitée de la championne. ©SKODA BELGIUM

9. Elle a créé sa propre marque de vêtements

Depuis quelques jours, une nouvelle marque de vêtement est apparue sur le marché : LoKo. Une collection à l’effigie de la championne belge “spécialement conçue pour les fans de Kopecky”. Des vêtements qui peuvent être portés dans la vie quotidienne et qui sont discrètement liés au vélo.

10. Ses animaux, son autre passion

C’est un euphémisme de l’écrire : le vélo rythme la vie de Lotte Kopecky. “Je n’ai pas vraiment d’autres passions mis à part mon chien et mes chats, avoue-t-elle. Durant mon temps libre, je regarde des séries ou je joue à des jeux de société, comme Jungle Speed. Il m’arrive aussi de jouer aux cartes ou au poker. Par contre, je n’aime pas vraiment cuisiner, c’est une perte de temps. Quant à mon activité sur les réseaux sociaux, elle est variable. Il m’arrive de ne pas y toucher durant une semaine.” Contrairement à son vélo.