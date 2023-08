Lotte Kopecky, championne du monde: "Le cyclisme féminin a toujours été en retrait en Belgique, mais nous sommes une grande nation du vélo !"

L'Anversoise a également tenu à souligner le travail de l'équipe belge. "Je dois remercier toute mon équipe. Sanne Cant a bien roulé au début du circuit local et Justine Ghekiere a maintenu le rythme sans que ce soit trop dur sur un parcours où l'on a vu que c'est difficile de reprendre du temps. Nous sommes une grande nation du vélo mais le cyclisme féminin a toujours été un peu en retrait en Belgique. Nous avons montré que nous pouvons gagner une grande course en équipe."

