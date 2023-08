En forme et confiant, Primoz Roglic sera bien entouré à la Vuelta : "Je venais à Burgos pour gagner quelques % et c'est réussi"

Le Slovène a remporté samedi le Tour de Burgos et sa dernière étape (il avait déjà enlevé la 3e). Après son opération hivernale à l’épaule, l’ancien n°1 mondial a donc disputé cette saison quatre courses à étapes, qu’il a toutes inscrites à son palmarès : Tirreno-Adriatico (et 3 étapes gagnées), le Tour de Catalogne (deux étapes), le Giro (une étape) et, donc, le Tour de Burgos (deux étapes, plus le chrono par équipes).

Samedi, au sommet de Lagunas de Neila, Roglic s’est montré particulièrement satisfait après ses onzième et douzième succès de l’année. “Je suis heureux d’avoir conclu de cette manière, a-t-il dit après avoir devancé Adam Yates et Aleksandr Vlasov, ses deux dauphins. C’était bien d’acquérir dans les jambes des kilomètres en compétition. Je venais à Burgos pour gagner quelques pour cent et je pense que cela a réussi.”

Insuffisamment rétabli, Carapaz est forfait

On sait aussi depuis ce week-end quels seront les coureurs qui épauleront Roglic au sein de la formation néerlandaise. Celle-ci visera un triplé jamais encore réaliser, remporter la même saison les trois grands tours après les victoires de Roglic au Giro et de Jonas Vingegaard au Tour. Le Danois sera aussi au départ à Barcelone, comme trois autres coureurs qui étaient au Tour, Wilco Kelderman, Dylan van Baarle et Sepp Kuss qui va ainsi courir les trois grands tours cette saison.

Outre Roglic, les trois autres Jumbo seront Robert Gesink, Jan Tratnik et Attila Valter. Un groupe qui n’a rien à envier à celui aligné au Tour. On pourrait déjà s’en rendre compte dès le chrono par équipes, samedi à Barcelone.

Où Richard Carapaz manquera, lui, à l’appel. Victime d’une chute dans la 1re étape du Tour, à Bilbao, le champion olympique, victime d’une fracture de la rotule, ne sera pas rétabli à temps.

Ce qui n’est pas le cas de Vlasov, 3e de la Clasica San Sebastian et 2e du Tour de Burgos, le coureur de Bora-Hansgrohe est prêt pour la Vuelta.