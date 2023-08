UAE Emirates s'alignera sur le Tour d'Espagne, du 26 août au 17 septembre, avec l'Espagnol Juan Ayuso, 3e l'an dernier, et le Portugais Joao Almeida comme leaders, a annoncé l'équipe cycliste émiratie lundi.

Ayuso, 20 ans, avait pris la 3e place de le Vuelta derrière Remco Evenepoel et son compatriote Enric Mas. Cette année, le Catalan pourra compte sur le soutien de Joao Almeida, 3e du dernier Tour d'Italie en mai.

Lieutenant de Tadej Pogacar sur le dernier Tour de France, l'Espagnol Marc Soler figure également dans la sélection tout comme l'Australien Jay Vine, le Néo-Zélandais Finn Fisher-Black, le Colombien Juan Sebastian Molano et les Portugais Rui Oliveira et Ivo Oliveira.

La 78e édition de la Vuelta s'élance samedi de Barcelone avec un contre-la-montre par équipes de 14,8 km.

Movistar avec Mas, de retour après sa chute au Tour

Dauphin de Remco Evenepoel l'an dernier au Tour d'Espagne, l'Espagnol Enric Mas sera bel et bien au départ de l'édition 2023 de le Vuelta avec Movistar, a annoncé l'équipe cycliste espagnole lundi.

Mas, 28 ans, va faire son retour à la compétition sur le Tour d'Espagne, près de deux mois après sa chute lors de la première étape du Tour de France où il avait été contraint à l'abandon.

Trois fois deuxième de la Vuelta en 2018, 2021 et 2022, Mas sera entouré de ses compatriotes Carlos Verona, Oier Lazkano, Ivan Garcia Cortina et Jorge Arcas, les Portugais Nelson Oliveira et Ruben Guerreiro et du Colombien Einer Rubio.