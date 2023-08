Pour sa reprise après le Tour de France et les Mondiaux, Jasper Philipsen remporte la 1re étape du Renewi Tour

Arnaud De Lie (Lotto Dstny) et le Néerlandais Dylan Groenewegen (Jayco AlUla) complètent le top 5.

Cinq coureurs ont composé une première échappée après 30 km de course avec trois Belges Ceriel Desal et Ludovic Robeet (Bingoal WB), Aaron Van Poucke (Flanders - Baloise), ainsi que l'Allemand Jonas Rutsch (EF Education-EasyPost) et l'Italien Alessandro Covi.

Les trois derniers fuyards, Covi, Desal et Rutsch, ont été repris par le peloton à 18 km de l'arrivée, peu avant le dernier tour de circuit local.

Le peloton s'est présenté groupé à l'arrivée et c'est Jasper Philipsen qui s'est montré le plus rapide. L'Anversois a signé mercredi sa 34e victoire en carrière, la première depuis ses quatre victoires d'étape sur la Grande Boucle.

La deuxième étape de cette course par étapes en Belgique et aux Pays-Bas sera disputée jeudi sous la forme d'un contre-la-montre de 13,6 km dans la ville néerlandaise de Sluis.

De retour au calendrier après un an d'absence, cette 19e édition s'achèvera dimanche à Bilzen pour désigner le successeur de l'Italien Sonny Colbrelli, vainqueur en 2021. Le dernier vainqueur belge est Laurens De Plus en 2019.