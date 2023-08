Renewi Tour : “De Lie a le profil pour le général de cette course”

À lire aussi

”Arnaud pourra viser des victoires d’étape sur le Renewi Tour, mais je le vois aussi lutter pour le classement général, nous expliquait-il. L’étape reine sera disputée le vendredi, dans les monts de Grammont. Elle peut lui convenir, car il aime les courses flandriennes. Il y a certes un contre-la-montre, le mardi, à Sluis, mais il est relativement court, avec treize kilomètres. S’il n’y perd pas trop de temps, il pourra refaire son retard avec les bonifications des sprints (NdlR : 10, 6 et 4 secondes aux trois premiers), mais aussi du kilomètre en or.”

La particularité du Kilomètre… Vert

Rebaptisé le kilomètre vert. “Le Kilomètre Vert est le digne successeur du Kilomètre en Or, indique l’organisation. Dans chaque étape en ligne interviendra un triple sprint intermédiaire en pleine finale. Trois sprints de bonification seront proposés en l’espace d’un kilomètre : le vainqueur bénéficiera de 3 secondes de bonification, le deuxième de 2 secondes et le troisième d’une seconde. Au total, il est donc possible d’accumuler 9 secondes de bonification sur le Kilomètre Vert.”

La tâche, même pour une simple victoire d’étape (ce qui serait le premier succès World Tour d’Arnaud De Lie) ne sera pas simple, car le plateau des sprinters est très relevé sur cette édition du Renewi Tour, qui revient après l’annulation de l’an passé et un nouveau nom. Avec Jasper Philipsen, Dylan Groenewegen, Tim Merlier, Olav Kooij, Jordi Meeus, Jonathan Milan, Sam Welsford, Arnaud Démare et bien d’autres. “Arnaud est en forme et s’il doit penser à une victoire sur un classement général, c’est sur ce type d’épreuve”, confirme son directeur sportif Maxime Monfort.

Les étapes

Mercredi 23/8 : Blankenberge – Ardooie

Jeudi 24/8 : Sluis (Pays-Bas) : contre-la-montre individuel de 13,8 km.

Vendredi 25/8 : Aalter – Grammont

Samedi 26/8 : Beringen – Peer

Dimanche 27/8 : Riemst – Bilzen