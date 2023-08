Ambitions, adversaires, parcours et amour de l’Espagne, Remco Evenepoel se lâche avant la Vuelta : “Mon souhait ? Éviter le Covid”

Le moral est au beau fixe entre Cattaneo et Evenepoel. © Cor Vos Fotopersburo-Video ENG Postbus 210 3190 AE Hoogvliet Nederland 0653119028 -www.corvospro.com fotodesk@corvospro.com

Ses attentes : “Un top 3 à Madrid”

”Mon premier souhait est d’éviter le Covid (il rit). Je n’en garde pas un bon souvenir. Au-delà de ça, j’aimerais gagner une étape et terminer sur le podium à Madrid. Ce n’est pas un discours de façade. Je le pense réellement pour un tas de raisons. Je n’ai pas eu la même préparation que l’an dernier, la concurrence n’est pas la même non plus. Si je gagne trois ou quatre étapes et que je me classe finalement 12e, ce sera aussi une très bonne performance. Je suis bien placé pour savoir que faire des prévisions avant une course, qui plus est une épreuve de trois semaines, est un jeu risqué.”

Les recos : “Cette année, je les ai faites”

”L’année passée, j’avais pris le départ de la Vuelta sans faire une seule reconnaissance. Même si je me suis imposé au final, ça a joué en ma défaveur. Je ne voulais pas répéter la même erreur cette fois-ci. Alors, j’ai reconnu tout ce que je pouvais. C’est l’un des éléments essentiels pour espérer un gros résultat, même si ce n’est pas le seul.”

L’Angliru et le Tourmalet : “Ils ont la même durée que le chrono de Glasgow”

”Quand on privilégie une chose à l’entraînement, on se déforce peut-être dans un autre secteur. Comme cette année, je voulais absolument être champion du monde du chrono, j’ai fait moins de séances en montagne. Donc, cela peut peut-être avoir un impact sur mon rendement en altitude. J’ai dû perdre un peu de poids ces quinze derniers jours et j’en perdrai encore au cours des deux prochaines semaines. Mais les ascensions de l’Angliru et du Tourmalet ont plus ou moins la même durée que le chrono de Glasgow. Bien sûr, là, on ne sera pas sur du plat. Mais je pense être prêt.”

Le niveau : “Il est plus relevé que l’an dernier”

”Même si le niveau de l’an dernier était déjà très haut, c’est vrai que, cette fois, il est particulièrement relevé. Je ne vais pas faire l’inventaire de tous les coureurs, mais Roglic est en très grande forme. Jonas, c’est Jonas. Quant à Ayuso, Almeida, Vlasov et G (NdlR : Geraint Thomas), je ne doute pas qu’ils sont prêts. L’avantage d’avoir une course aussi difficile que celle qui nous attend est que l’on peut espérer que certains favoris perdent beaucoup de temps dès la première semaine. J’espère que ce ne sera pas moi.”

Son amour pour l’Espagne : “Je ne sais pas pourquoi, mais j’ai un 'clic' pour ce pays”

”C’est vrai que j’aime l’Espagne. J’y fais beaucoup de stages, j’y gagne beaucoup de courses et je m’y sens bien. Vous dire pourquoi est difficile. À vrai dire, je ne sais pas trop, mais j’ai très vite eu un 'clic' pour ce pays. Peut-être que c’est la ferveur des gens sur le bord de la route, leur gentillesse quand je les croise à l’entraînement à Calpe ou ailleurs. Je trouve que les fans espagnols mettent le feu. Et puis, j’aime cette langue. Je ne la parle pas bien, mais je sais quand même faire quelques phrases.”

Ce qu’il veut apprendre : “Me jauger en montagne par rapport à Jonas”

”Je veux me servir de cette Vuelta pour apprendre à rouler sur la défensive. Je veux attendre la deuxième moitié de la course pour attaquer si j’en ai les moyens. Et puis, il y a assez de gros bras au départ pour qu’ils assument une partie de la pression. J’espère aussi pouvoir me jauger en montagne par rapport à Jonas. Face à lui, je manque clairement de repères (NdlR : ils ne se sont plus croisés sur une course à étapes depuis le tour du Pays basque en avril… 2022).”

Le coureur le plus impressionnant : “En 2023, MVDP est phénoménal”

”C’est difficile à dire. Si on prend le nombre de victoires, je vous dirais que Pogacar mène la danse. Mais Roglic est le plus régulier, puisqu’il a gagné toutes les courses dont il a pris le départ cette année. Mais sur 2023, je place van der Poel en n°1. Il a remporté des monuments et le championnat du monde. C’est phénoménal.”

Sa stratégie : “Ne pas prendre de maillot distinctif les neuf premiers jours”

”J’aimerais franchement ne pas avoir le maillot rouge sur les épaules durant les neuf premiers jours. D’ailleurs, si je peux aussi éviter la tunique blanche de meilleur jeune, ce serait bien. Cela m’évitera un long protocole et les nombreuses obligations d’après-étape.”

La chaleur : ” On s’y prépare comme pour l’altitude”

”Même si on annonce un peu moins chaud en début de semaine prochaine, je sais que la chaleur pourra jouer un rôle déterminant. En fait, j’essaie de m’y faire en m’entraînant dans des conditions climatiques similaires. Je fais aussi des saunas pour habituer mon corps à des températures extrêmes. En fait, c’est exactement comme pour l’altitude.”