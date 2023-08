Le profil de la Vuelta 2023

Le Tour d’Espagne 2023 propose 3154 kilomètres, répartis en 21 étapes. Au total, trois pays seront visités : l’Espagne, Andorre et la France.

On retrouvera :

1 chrono par équipes de 14,6 km (1re étape).

1 chrono individuel de 25 km (10e étape).

4 étapes de plaine (7e, 12e, 19e et 21e étapes).

3 étapes accidentées (2e, 4e et 5e étapes) dont une se termine en côte (2e étape).

4 étapes de moyenne montagne (11e, 15e, 16e et 20e étapes).

8 étapes de haute montagne (3e, 6e, 8e, 9e, 13e, 14e, 17e et 18e étapes).

Le parcours et les étapes de la Vuelta 2023 ©AFP

Au total, neuf étapes se terminent en altitude (3e, 6e, 9e, 11e, 13e, 14e, 16e, 17e et 18e étapes).

48 cols et côtes sont recensées (5 Hors catégorie, 13 de 1re catégorie, 8 de 2e et 22 de 3e). Il y en avait 38 l’an passé, 45 en 2021, 46 en 2020, 47 en 2019, 40 en 2018, 41 en 2017, 36 en 2016, 43 en 2015 et, enfin, 41 en 2014.

Le toit de la Vuelta, nommé “Souvenir Alberto Fernandez” sera le Col du Tourmalet, avec ses 2.115 mètres d’altitude à l’arrivée de la 13e étape.

2 journées de repos sont prévues, les lundis 4 et 11 septembre.

Il y aura des bonifications à l’arrivée des étapes en ligne : 10, 6 et 4 secondes pour le top 3. À chaque sprint intermédiaire (un par étape en ligne) seront distribués 3, 2 et 1 secondes de bonifications au top 3.

Les maillots distinctifs de la Vuelta

Classement général : maillot rouge.

Classement par points : maillot vert.

Classement de la montagne : maillot blanc à pois bleus.

Classement des jeunes : maillot blanc, pour les coureurs nés après le 1er janvier 1997.

Autres classements : classement par équipes et de la combativité.

Primes et prize-money

Au total, quelque 1.200.000 euros seront distribués aux coureurs et aux équipes, dont 150.000 euros pour le vainqueur.

Les records de la Vuelta

Il y a eu 77 éditions depuis la création de l’épreuve en 1935.

On recense 33 victoires pour l’Espagne, 9 pour la France, 8 pour la Belgique, 6 pour l’Italie, 5 pour la Suisse, 3 pour l’Allemagne et la Slovénie, 2 pour les Pays-Bas, la Colombie et la Grande-Bretagne, 1 pour l’Irlande, la Russie, le Kazakhstan et les États-Unis.

Le détenteur du plus grand nombre de succès, avec quatre victoires, est Roberto Heras (Esp). Suivent pour Tony Rominger (Sui) et Alberto Contador (Esp) avec trois victoires.

Les vainqueurs belges de la Vuelta

1935 et 1936: Gustaaf Deloor

1947: Edouard Van Dyck

1960: Franz De Mulder

1971: Ferdinand Bracke

1973: Eddy Merckx

1977: Freddy Maertens

2022: Remco Evenepoel

Les derniers vainqueurs de la Vuelta

2003: Roberto Heras (Esp)

2004: Roberto Heras (Esp)

2005: Roberto Heras (Esp)*

2006: Alexandre Vinokourov (Kaz)

2007: Denis Menchov (Rus)

2008: Alberto Contador (Esp)

2009: Alejandro Valverde (Esp)

2010: Vincenzo Nibali (Ita)

2011: Juan José Cobo (Esp)

2012: Alberto Contador (Esp)

2013: Chris Horner (USA)

2014: Alberto Contador (Esp)

2015: Fabio Aru (Ita)

2016: Nairo Quintana (Col)

2017: Christopher Froome (G-B)

2018: Simon Yates (G-B)

2019: Primoz Roglic (Slo)

2020: Primoz Roglic (Slo)

2021: Primoz Roglic (Slo)

2022: Remco Evenepoel

* Initialement déclassé pour dopage au profit du Russe Denis Menchov, l’Espagnol s’est vu rendre son succès par un tribunal mettant en évidence des irrégularités lors du contrôle anti-dopage.

Le classement de la Vuelta 2022 (du 19 août au 11 septembre)

1. Remco Evenepoel (Bel/Quick Step Alpha Vinyl) les 3.283,1 km en 80h26 : 59 (Moy. : 40,80 km/h) ; 2. Enric Mas (Esp) à 2:02 ; 3. Juan Ayuso (Esp) 4:57 ; 4. Miguel Angel Lopez (Col) 5:56 ; 5. Joao Almeida (Por) 7:24 ; 6. Thymen Arensman (P-B) 7:45 ; 7. Carlos Rodriguez (Esp) 7:57 ; 8. Ben O : Connor (Aus) 10:30 ; 9. Rigoberto Uran (Col) 11:04 ; 10. Jai Hindley (Aus) 12:01 ; 11. Louis Meintjes (Afs) 15:41 ; 12. Jan Polanc (Slo) 21:39 ; 13. Alejandro Valverde (Esp) 25 : 39 ; 14. Richard Carapaz (Equ) 29 : 19 ; 15. Mikel Landa (Esp) 44 : 13 ; 16. Luis Leon Sanchez (Esp) 45 : 49 ; 17. Thibaut Pinot (Fra) 46 : 20 ; 18. Wilco Kelderman (P-B) 48 : 37 ; 19. Tao Geoghegan Hart (G-B) 49 : 11 ; 20. Gino Mäder (Sui) 52 : 25 ;… 29. Jan Bakelants 1h21 : 33 ; 183 partants – 134 classés.

Points : Mads Pedersen (Dans).

Montagne : Richard Carapaz (Equ).

Jeunes : Remco Evenepoel.

Super-Combatif : Marc Soler (Esp).

Par équipes : UAE Team Emirates (UAE).

Étapes gagnées par Jumbo-Visma, Sam Bennett (Irl) x 2,

Primoz Roglic (Slo), Marc Soler (Esp), Jay Vine (Aus) x 2,

Jesus Herrada (Esp), Louis Meintjes (Afs), Remco Evenepoel x

2, Kaden Groves (Aus), Richard Carapaz (Equ) x 3, Mads

Pedersen (Dan) x 3, Thymen Arensman (P-B), Rigoberto Uran

(Col), Sebastian Molano (Col).

La Vuelta à la télévision

En Belgique francophone, la RTBF diffusera six des 21 étapes, dont les quatre premières.

Pour suivre l’entièreté de la Vuelta 2023 à la télévision depuis la Belgique, il faut avoir accès à Eurosport.

Les engagés de la Vuelta 2023

SOUDAL QUICK-STEP (BEL)

EVENEPOEL Remco* BEL

VERVAEKE Louis BEL

CATTANEO Mattia ITA

BAGIOLI Andrea* ITA

HIRT Jan TCH

KNOX James G-B

PEDERSEN Casper DAN

SERRY Pieter BEL

JUMBO-VISMA (P-B)

ROGLIC Primoz SLO

VINGEGAARD Jonas DAN

KUSS Sepp USA

KELDERMAN Wilco P-B

VAN BAARLE Dylan P-B

VALTER Attila* HUN

GESINK Robert P-B

TRATNIK Jan SLO

UAE TEAM EMIRATES (UAE)

ALMEIDA João* POR

AYUSO Juan* ESP

MOLANO Juan Sebastián COL

FISHER-BLACK Finn* N-Z

OLIVEIRA Rui POR

OLIVEIRA Ivo POR

SOLER Marc ESP

VINE Jay AUS

MOVISTAR TEAM (ESP)

MAS Enric ESP

VERONA Carlos ESP

LAZKANO Oier* ESP

RUBIO Einer Augusto* COL

GARCÍA CORTINA Iván ESP

OLIVEIRA Nelson POR

GUERREIRO Ruben POR

ARCAS Jorge ESP

INEOS GRENADIERS (G-B)

DE PLUS Laurens BEL

THOMAS Geraint G-B

GANNA Filippo ITA

ARENSMAN Thymen* P-B

BERNAL Egan COL

CASTROVIEJO Jonathan ESP

FRAILE Omar ESP

HEIDUK Kim* ALL

BORA – HANSGROHE (ALL)

BUCHMANN Emanuel ALL

DENZ Nico ALL

KOCH Jonas ALL

UIJTDEBROEKS Cian* BEL

VLASOV Aleksandr --

HIGUITA Sergio COL

KÄMNA Lennard ALL

ZWIEHOFF Ben ALL

ALPECIN-DECEUNINCK (BEL)

BALLERSTEDT Maurice* ALL

BAYER Tobias* AUT

GAZE Sam N-Z

GROVES Kaden* AUS

OSBORNE Jason ALL

GHYS Robbe BEL

JANSSENS Jimmy BEL

PLANCKAERT Edward BEL

INTERMARCHÉ – CIRCUS – WANTY (BEL)

COSTA Rui POR

GOOSSENS Kobe BEL

JOHANSEN Julius* DAN

PAGE Hugo* FRA

THIJSSEN Gerben* BEL

HERREGODTS Rune* BEL

VAN POPPEL Boy P-B

TAARAMÄE Rein EST

LOTTO DSTNY (BEL)

SEPULVEDA Eduardo ARG

DRIZNERS Jarrad* AUS

GRIGNARD Sébastien* BEL

DE GENDT Thomas BEL

MENTEN Milan BEL

MONIQUET Sylvain* BEL

VAN EETVELT Lennert* BEL

KRON Andreas* DAN

ASTANA QAZAQSTAN TEAM (KAZ)

DE LA CRUZ David ESP

DOMBROWSKI Joe USA

PRONSKIY Vadim* KAZ

ROMO Javier* ESP

SÁNCHEZ Luis León ESP

BATTISTELLA Samuele* ITA

FELLINE Fabio ITA

ZEITS Andrey KAZ

TEAM DSM – FIRMENICH (P-B)

BARDET Romain FRA

COMBAUD Romain FRA

MILESI Lorenzo* ITA

DAINESE Alberto* ITA

FLYNN Sean* G-B

HAMILTON Chris AUS

ONLEY Oscar* G-B

POOLE Max* G-B

AG2R CITROEN TEAM (FRA)

VENDRAME Andrea ITA

BOUCHARD Geoffrey FRA

LAPEIRA Paul* FRA

PRODHOMME Nicolas FRA

TOUZÉ Damien FRA

WARBASSE Larry USA

CHEREL Mikaël FRA

GODON Dorian FRA

TOTAL ENERGIES (FRA)

BONNET Thomas* FRA

CRAS Steff BEL

DOUBEY Fabien FRA

JOUSSEAUME Alan* FRA

LATOUR Pierre FRA

OURSELIN Paul FRA

SOUPE Geoffrey FRA

VAN GESTEL Dries BEL

CAJA RURAL – SEGUROS RGA (ESP)

SCHLEGEL Michal TCH

CEPEDA Jefferson Alveiro EQU

BARRENETXEA Jon* ESP

AULAR Orluis COL

BARCELO Fernando ESP

BALDERSTONE Abel* ESP

NICOLAU Joel ESP

GONZÁLEZ David ESP

BAHRAIN VICTORIOUS (BAH)

BUITRAGO Santiago* COL

CARUSO Damiano ITA

GOVEKAR Matevz* SLO

GRADEK Kamil POL

LANDA Mikel ESP

POELS Wout P-B

SÜTTERLIN Jasha ALL

TIBERI Antonio* ITA

TEAM JAYCO ALULA (AUS)

ZANA Filippo* ITA

SOBRERO Matteo ITA

SCOTSON Callum AUS

HEPBURN Michael AUS

BERHE Welay Hagos* ETH

MAAS Jan P-B

DUNBAR Eddie IRL

ENGELHARDT Felix* ALL

GROUPAMA – FDJ (FRA)

STORER Michael AUS

MOLARD Rudy FRA

GRÉGOIRE Romain* FRA

MARTINEZ Lenny* FRA

GERMANI Lorenzo* ITA

WATSON Samuel* G-B

ASKEY Lewis* G-B

DAVY Clément* FRA

TEAM ARKÉA SAMSIC (FRA)

RODRIGUEZ Cristian ESP

GESBERT Élie FRA

VAUQUELIN Kévin* FRA

RIES Michel* LUX

LEDANOIS Kévin FRA

HOFSTETTER Hugo FRA

LE BERRE Mathis* FRA

OWSIAN Lukasz POL

LIDL – TREK (USA)

THEUNS Edward BEL

LOPEZ Juan Pedro ESP

MOLLEMA Bauke P-B

BERNARD Julien FRA

ELISSONDE Kenny FRA

GHEBREIGZABHIER Amanuel ERY

MOSCA Jacopo ITA

VERGAERDE Otto BEL

COFIDIS (FRA)

BIDARD François FRA

CARVALHO Andre POR

CIMOLAI Davide ITA

COQUARD Bryan FRA

HERRADA José ESP

FERNANDEZ Ruben ESP

ROCHAS Rémy FRA

HERRADA Jesus ESP

EF EDUCATION-EASY POST (USA)

CARTHY Hugh USA

BISSEGGER Stefan* SUI

CAMARGO Diego * COL

CAICEDO Jonathan EQU

PICCOLO Andrea* ITA

QUINN Sean* USA

VAN DEN BERG Julius P-B

VAN DEN BERG Marijn* P-B

BURGOS-BH (ESP)

BARTHE Cyril FRA

BOL Jetse P-B

DIAZ José Manuel ESP

EZQUERRA Jesus ESP

FAGUNDEZ Eric* URU

NAVARRO Daniel ESP

OKAMIKA Ander ESP

SANCHEZ Pelayo* ESP

* Entrent en ligne de compte pour le classement du meilleur jeune.