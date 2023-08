Vuelta 2023: les six défis qui attendent Remco Evenepoel dans la course à sa propre succession sur le Tour d'Espagne

En décidant de s'aligner sur cette Vuelta qui ne descendra pas plus bas que Carthagène, le coureur de 23 ans a l'intention de se coltiner une nouvelle épreuve de trois semaines avec sept étapes de montagne, six accidentées et un seul chrono individuel. Sur le papier, elle lui convient donc moins bien que celle qu'il a remportée voilà douze mois.

Qu'à cela ne tienne, le chef de file de Soudal Quick-Step est avant tout là pour montrer qu'il est encore plus fort qu'à l'automne dernier et que la mainmise qu'il exerçait sur le Giro en mai dernier avant de devoir jeter l'éponge au soir de la neuvième étape, touché par le Covid, ne tenait pas qu'aux deux chronos qu'il avait gagnés en territoire transalpin.

1 Résister à l'armada Jumbo et… au reste

Ambitieux et désireux de jouer la gagne, le Brabançon aura comme défi principal de se mettre à la hauteur du duo Vingegaard-Roglic. Après avoir écœuré jusqu'à Tadej Pogacar en juillet, le Danois donne à cette Vuelta une autre allure. Et sa présence fait de la formation Jumbo-Visma une armada mieux armée que jamais. Que ce soit par son biais à lui ou via le Slovène, autoritaire vainqueur du Tour de Burgos la semaine dernière, la formation néerlandaise est décidée à mettre la main sur la course espagnole, comme elle l'a fait en Italie et en France. "Comme à chacune de nos victoires, nous avons mis une stratégie en place", confirme Richard Plugge, le CEO de Jumbo-Visma.

Remco Evenepoel ne partira pas favori face au bulldozer jaune et noir. Ce n’est sans doute pas une mauvaise chose, même s’il a déjà montré à maintes reprises que la pression ne l’a jamais empêché de dormir. Pour résister au mastodonte batave, notre compatriote aura peut-être besoin de se trouver des alliés. Même s’il vise, lui aussi, une bonne place au classement général, Geraint Thomas pourrait en être un. Le vainqueur du Tour 2018 n’a jamais caché son immense sympathie pour le double lauréat de Liège-Bastogne-Liège.

Si Jumbo-Visma constitue l'équipe à battre, Evenepoel aura d'autres adversaires bien décidés, eux aussi, à monter sur le podium final le 17 septembre à Madrid : outre Thomas, on pense à Juan Ayuso, 3e l'an dernier et qui a fait de cette Vuelta son objectif de l'année après un début de saison compliqué par une blessure, et Joao Almeida ou encore Enric Mas. Un Remco au sommet de son art est, en principe, plus fort qu'eux, mais le parcours plus montagneux qu'en 2022 équilibre la donne. Pour Klaas Lodewyck, le niveau des participants sera très relevé. "C'est simple : pour moi, c'est la concurrence la plus féroce que Remco aura à affronter lors d'une course à étapes. Je dirais même que la participation est plus solide qu'au Tour de France. En fait, il ne manque que Tadej Pogacar. Et pour tout vous dire, je m'attends plus à une vraie lutte d'homme à homme, entre les meilleurs, qu'à une bagarre entre différentes équipes."

Remco Evenepoel et son staff se serviront également de cette course pour apprendre. "Ce n'est jamais que la deuxième fois qu'il va pouvoir rouler à une telle intensité durant trois semaines. Cela sera riche d'enseignements, car on ne sait pas encore où se situent ses limites", explique Lodewyck.

2 Ne pas céder trop de temps au chrono par équipes

Comme le veut la tradition : le dernier grand tour de l’année démarrera par un chrono par équipes (de 14,8 km). L’an dernier, Jumbo-Visma s’était imposée, chez elle à Utrecht. La formation néerlandaise fera de nouveau office de grande favorite après avoir écrasé ses rivales lors du Tour de Burgos. La mission du Wolfpack et de Remco Evenepoel sera, avant tout, de ne pas concéder trop de temps.

"Cet exercice ne nous fait pas peur. Nous l'avons bien travaillé", assure Lodewyck, qui pourra compter sur le champion du monde de la discipline pour emmener ses équipiers dans son sillage.

3 Confirmer son statut de champion du monde du contre-la-montre

De contre-la-montre individuel, il ne sera question qu’une seule fois. Lors de la 10e étape à Valladolid (25,8 km). S’y imposer constitue d’ores et déjà un objectif pour Evenepoel. La semaine dernière à Andorre, il s’est entraîné spécifiquement durant 40 bornes avec le maillot irisé sur le dos. On a hâte de le voir à l’œuvre face à Vingegaard et à un Ganna revanchard sur un tracé tout plat, à l’exception d’une bosse au début du parcours.

4 Faire gaffe au Covid

Ce n'est pas parce qu'on n'en a pas parlé pendant le Tour de France que le coronavirus a totalement disparu du peloton. Depuis les Mondiaux de Glasgow, il semble même se manifester de nouveau un peu plus fort. Après avoir dû abandonner le Giro en mai dernier alors qu'il était en tête de la course, gageons que Remco Evenepoel fera encore plus attention qu'à l'époque.

5 Continuer à grandir comme équipe

Même s’il ne pourra, cette fois, pas compter sur Ilan Van Wilder comme dernier équipier en montagne, l’alchimie entre tous les membres du Wolfpack doit sortir renforcée de cette Vuelta.

"Et cela ne vaut d'ailleurs pas que pour les coureurs. On va continuer à progresser dans tous les domaines, assure Lodewyck, qui poursuit, quand Patrick Evenepoel dit que l'équipe doit faire beaucoup de progrès pour être à la hauteur des plus grosses cylindrées, il s'exprime de manière très brute. Mais sur le fond, je suis de son avis. Nous devons continuer à évoluer. C'est la réalité du sport de haut niveau : tu ne peux pas te contenter de ce que tu as. Tu dois toujours chercher à t'améliorer."

6 Être à la bagarre avec les meilleurs en troisième semaine

"L'objectif est que Remco puisse être à la lutte avec les meilleurs durant la troisième semaine. S'il y parvient, nous serons contents", affirme Lodewyck. S'il y aura de la montagne dès le troisième jour de course, Remco Evenepoel devra également franchir le Tourmalet durant la deuxième semaine. Et lors de la dernière, les deux étapes reines avec des arrivées au sommet de l'Angliru, col hors catégorie, et le lendemain avec le Puerto de la Cruz de Linares, col de première catégorie à franchir deux fois, donneront à Evenepoel autant d'occasions en or de se mesurer aux purs grimpeurs.

S’il évite tous ces obstacles, le vainqueur de 2022 ne devrait pas être loin du sommet du général dans trois semaines à Madrid.