Patrick Lefevere au départ de la Vuelta 2023: "Qui vous dit que Remco est moins fort que Vingegaard?"

Remco Evenepoel a-t-il moins de pression vu la présence du duo Vingegaard-Roglic ?

”De notre part, il n’en a pas. Mais vous savez comme moi que lorsque Remco annonce viser une place sur le podium à Madrid, c’est la victoire qu’il veut. Quand tu t’appelles Remco Evenepoel, tu es favori partout. Même quand Vingegaard est au départ. Et puis, qui vous dit qu’il est plus faible que le Danois ? Leurs routes ne se sont plus croisées depuis 1,5 an et ils ne se sont jamais mesurés sur un grand tour.”

La participation de Vingegaard vous a-t-elle surprise ?

”Oui, mais je l’ai appris assez tôt. À la fin du Tour, quand j’ai félicité Richard Plugge (NdlR : le CEO de Jumbo-Visma) pour la victoire de son équipe, il m’a dit qu’il avait une surprise à m’annoncer : “On veut gagner les trois grands tours cette année et on va prendre Jonas à la Vuelta”. Je suis resté un peu perplexe et il a raconté à certains que ça aurait valu la peine de voir mon visage à ce moment-là. Mais je n’ai pas bougé.”

Vingegaard et Roglic ne risquent-ils pas de se marcher sur les pieds ?

”Avoir plusieurs leaders au départ d’une course est un atout incroyable. Je suis le premier à être arrivé avec cette stratégie. À une époque, sept des huit gars que nous inscrivions à Paris-Roubaix étaient en mesure de s’y imposer. Tout le monde me demandait comment j’allais gérer ça. C’est un problème de luxe. Quand vous misez tout sur un chef de file, vous n’avez pas de solution s’il est hors course. Nous avons vécu cette situation malheureuse quand Remco a dû abandonner le Giro à cause du Covid.”