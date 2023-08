L’explication du mauvais chrono des Jumbo à la Vuelta ? Vingegaard a dû changer de vélo en plein contre-la-montre (VIDÉO)

À lire aussi

La Jumbo-Visma fait partie des malchanceux de ce chrono inaugural, terminant à la 11e place, à 18'02" des vainqueurs. Roglic et Vingegaard, parmi les grands favoris à la victoire finale de cette Vuelta, ont ainsi déjà perdu 26 secondes sur Evenepoel (4e à six secondes de dsm). Mais si les abeilles néerlandaises n’ont pas performé comme attendu sur ce contre-la-montre, c’est également car Vingegaard a subi une crevaison en cours de parcours. Cet incident l’a contraint à changer de vélo en plein effort, et même si le changement de monture a été rapide, cela a quelque peu cassé l’effort collectif de l’équipe.