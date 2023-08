Vuelta : Remco Evenepoel s'impose au sommet sur la 3e étape et prend le maillot rouge

Et l'étape a principalement été animée par Caruso et Kämna, mais les deux coureurs se faisaient reprendre en toute fin d'étape pour voir le vainqueur de la Vuelta 2022 finalement l'emporter devant Jonas Vingegaard dans un sprint entre favoris. À noter également l'excellente course de Cian Uijtdebroeks, qui se classe huitième de cette étape.

Mais après avoir franchi la ligne d'arrivée, le natif de Schepdeael heurtait une spectatrice et regagnait son clan le visage en sang.

La prochaine étape est prévue ce mardi entre Andorra la Vella et Tarragona.