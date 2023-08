Vuelta 2023: Remco Evenepoel a bien la taille patron au sein du peloton

“C’était dangereux, comme conduire une voiture à 200 km/heure sur une voie rapide dans le noir, sans la moindre lumière”, a ajouté Enric Mas.

Finalement entendu par les organisateurs

Du haut de ses 23 ans, le Brabançon s’est fait la voix du peloton. Et il a remis ça ce dimanche au départ de la 2e étape à Mataro. Avec les pluies torrentielles déversées sur le parcours, la descente suivant l’ascension vers le château de Montjuic était devenue très dangereuse et le dernier kilomètre était, lui, carrément sous eau en début d’après-midi. “La pluie, c’est la pluie. On ne peut pas la changer, il faut faire la course et surtout rester sur le vélo”, lança-t-il. Pour éviter les catastrophes dans un circuit final très technique, les organisateurs avaient décidé de geler les temps pour le classement général au sommet de Montjuïc, à 3,6 bornes de l’arrivée. Une mesure insuffisante pour Evenepoel. “C’est stupide parce que ça ne change rien de mettre les temps au sommet car il ne reste que 3 kilomètres. Peut-être qu’il y aura un groupe d’échappés qui seront partis pour jouer les bonifications et, à partir de là, il ne reste que 4 à 5 minutes jusqu’à l’arrivée et ça ne change rien du tout. On avait demandé à geler les temps au début du circuit de Montjuïc, mais ils n’ont pas accepté ça. Ils ont ignoré notre demande. J’aurais pensé qu’ils allaient nous montrer un peu plus de respect, surtout après hier (samedi, donc). ”

Ses propos, ainsi que les menaces de Jonas Vingegaard de neutraliser la course, ont finalement été entendus par l’organisateur. Les temps pour le classement général ont été gelés au début du circuit de Montjuïc, soit à 9 bornes de l’arrivée, tout en maintenant malgré tout des bonifs sur la ligne !

Durant toute l’étape, on a vu le prodige belge en tête du peloton en grande discussion avec Vingegaard et d’autres leaders afin de s’assurer que personnes ne prennent de risques inutiles.

En Suisse et aux Mondiaux aussi

Tout ça confirme que Remco Evenepoel s’affiche de plus en plus comme l’un des patrons du peloton. Au Tour de Suisse, il avait réagi après le décès tragique de Gino Mäder, estimant que l’arrivée se trouvait trop près de la descente fatidique au Suisse. “Avoir fait un tel final est irresponsable”, avait-il lancé.

Début du mois, il avait également critiqué le final du parcours des Mondiaux de Glasgow. “Celui qui l’a conçu était sûrement dans un pub quand il l’a dessiné, avait-il dit, plus sous forme de boutade. À la fin, j’en avais marre de tourner en rond. ”

Très bon sur les pédales, Remco Evenepoel peut également se montrer très mordant quand il prend la parole.