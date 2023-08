Vuelta 2023: Kaden Groves s’impose au sprint sur la 4e étape, journée tranquille pour Evenepoel qui conserve le maillot rouge

Remco Evenepoel a lui passé une première journée très tranquille avec le maillot rouge. Son équipe n’a pas dû travailler de la journée, à l’exception des quinze derniers kilomètres où le leader n’a pas quitté les premières positions du peloton, entouré de ses équipiers.

Le Belge conserve donc sans surprise son maillot rouge de leader à l’issue de cette première étape destinée aux sprinters.

Trois coureurs avaient rapidement pris les devants dès le début de l’étape : l’Argentin Eduardo Sepulveda (Lotto Dstny) et les Espagnols Ander Okamika (Burgos-BH) et David Gonzalez (Caja Rural). Mais les équipes de sprinters (dsm-firmenich et Alpecin-Deceuninck) ne leur ont jamais laissé plus de deux minutes d’avance tout au long de la journée.

Sepulveda, déjà présent dans l’échappée sur la 3e étape, se consolera en prenant la tête du classement de la montagne après avoir pris les quelques points à gagner au cours de cette étape. Les hommes de tête ont finalement été repris à un peu moins de 20 kilomètres de l’arrivée.