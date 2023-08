Vuelta : Kuss s'impose en solitaire, Evenepoel perd une trentaine de secondes et le maillot rouge (VIDEOS)

Ensuite parce qu'il a vu Roglic et Vingegaard l'attaquer dans l'ascension finale. Et il n'est pas parvenu à les suivre sur des passages où la pente dépassait les 10%.

Finalement, Sepp Kuss est parvenu à s'imposer en solitaire devant Martinez et Bardet. Mais c'est bien Lenny Martinez, plus jeune coureur de la Vuelta, qui s'empare du maillot rouge de leader pour huit secondes, devant Sepp Kuss. Landa et Soler complètent le top 5 de l'étape.

Derrière, Roglic et Vingegaard étaient les deux meilleurs coureurs du peloton, terminant roues dans roues avec sept petites secondes d'avance sur Ayuso. Uijtdebroeks limite joliment la casse à 14 secondes alors que Remco Evenepoel perd 32 secondes (il pointait à 45 secondes de Roglic à 4 kilomètres du sommet et a donc fini plus fort que les Jumbo). Il conserve donc cinq secondes d'avance sur Vingegaard et onze sur Roglic au classement général, mais recule à la 9e place.