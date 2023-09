Van Aert, en porteur d’eau et poisson pilote de luxe, porte son équipier Kooij au succès sur le Tour de Grande-Bretagne : “Un rôle nouveau pour moi”

Pour son retour à la compétition sur route (il a remporté le Houffa Gravel, manche belge des UCI Gravel World Series, la semaine précédente) après les derniers championnats du monde écossais, l’Anversois avait laissé son costume élimé de leader dans sa valise pour endosser celui d’équipier de luxe. Le Belge de chez Jumbo-Visma s’est ainsi mué en porteur d’eau en milieu d’étape, en allant chercher les bidons pour ses équipiers à la voiture, avant de servir de poisson pilote de luxe pour le jeune sprinter néerlandais Olav Kooij (21 ans/23 succès pros déjà) dans la roue de qui il a terminé… à la 2e place, juste devant Sam Bennett.

”Compte tenu de nos potentiels respectifs en vitesse pure, il était logique que je me mette au service d’Olav, commentait van Aert. Ce rôle d’ultime relais est nouveau pour moi, mais je crois pouvoir utiliser mon expérience des sprints massifs et mon vécu dans cette spécialité pour guider mon équipier au mieux.” Une combinaison peut être bien inspirée par son meilleur ennemi Mathieu van der Poel, impressionnante catapulte de Philipsen sur le dernier Tour de France, que les Jumbo-Visma pourrait peut-être bien retenter ce lundi lors d’une 2e étape tracée autour de Wrexham, si Kooij digère bien le profil plus escarpé au menu.

Vainqueur en 2021 du classement général d’un Tour de Grande-Bretagne qu’il tenait à retrouver en guise de préparation à un Euro de Drenthe (chrono le mercredi 20 et cours en ligne le dimanche 24) dont il a fait un réel objectif pour sa fin de saison, Wout van Aert tentera d’inscrire une nouvelle fois son nom au palmarès d’une épreuve qui devrait se jouer lors de son week-end final, sur les arrivées tracées à Gloucester (samedi, ascension de la côte de Painswick, 3km à 5 % avec un passage à 16 %) et Caerphilly au pays de Galles (dimanche, deux bosses de 1re catégorie dans la finale). “Il n’y a rien d’extrêmement long mais bien des pentes parfois très raides, typiques de ce que l’on a l’habitude de rencontrer sur les courses en Grande-Bretagne”, analysait Maarten Wynants, le directeur sportif de la formation Jumbo-Visma.

Si ses ambitions seront donc plus ciblées jusqu’à dimanche prochain, le papa de Georges et Jérome tenait à diriger les projecteurs vers ses rivaux. “Ineos s’aligne ici avec une équipe extrêmement solide autour de Pidcock et sera, je crois, la formation à battre” concluait l’Anversois. Une autre manière de privilégier l’ombre à la lumière…