Van Aert à nouveau parfait pour Kooij au Tour de Grande-Bretagne : “Il apprécie aussi de rouler sans la pression de finir le boulot”

Ce jeune Néerlandais de 21 ans n’arrête pas de le montrer. Certes, ce n’est pas (encore) le Tour de France, mais il cumule les succès. Il a remporté, ce mercredi, sa quatrième victoire d’affilée sur le Tour de Grande-Bretagne. Égalant le record d’Edvald Boasson Hagen. Avec ce succès conquis sans contestation à Newark-on-Trent, il a porté à 11 le nombre de succès cette saison (dont deux victoires en World Tour sur le Tour de Pologne et à Paris-Nice) et à 26 son nombre de victoires UCI (38 si on compte les épreuves de catégories 2).

”Avec nos victoires à répétition, cela peut sembler facile, mais ça ne l’est pas, nuance son directeur sportif Maarten Wynants. Il y a de sérieux candidats sur cette épreuve, comme Sam Bennet avec son coéquipier Danny van Poppel ou le duo Fernando Gavira et Max Kanter. Mais tout se déroule à la perfection pour nous. Olav est un solide sprinter. Et il sait ce qu’il veut. Il sait également apprécier le boulot de ses coéquipiers. Et il a bien conscience que c’est très spécial d’avoir Wout Van Aert, un des meilleurs coureurs du monde, comme poisson-pilote. C’est tout simplement exceptionnel. C’est un nouveau rôle pour Wout, mais il s’en tire super bien ! Ce ne sera pas tout le temps comme ça, mais il apprécie aussi de rouler sans avoir la pression de finir le boulot…”

Encore un sprint ce jeudi.

Tout en travaillant sa condition en vue du Championnat d’Europe, sur lequel il veut s’imposer. Et tout en ayant un œil sur le classement final du Tour de Grande-Bretagne. Qu’il veut à nouveau gagner, comme il y a deux ans. L’étape de ce jeudi, à Felixstowe, devrait à nouveau se terminer au sprint. Pour un cinquième succès d’Olav Kooij ?