Vuelta 2023: Jesus Herrada remporte la 11e étape, les favoris se neutralisent

Derrière, les favoris se sont totalement neutralisés. Remco Evenepoel a déclenché son sprint à 175 mètres de la ligne mais n’a pas pris de temps à ses adversaires. Cian Uijtdebroeks (15e au classement général) a tenté d’attaquer à deux kilomètres du sommet mais s’est fait reprendre juste avant la ligne d’arrivée.

Sepp Kuss conserve donc son maillot rouge de leader avec 26 secondes d’avance sur Marc Sol et 1'09" sur Remco Evenepoel.

Le début d’étape avait été marqué par la grosse bagarre pour prendre l’échappée. Un groupe de 26 coureurs a finalement réussi à fausser compagnie au peloton : Thomas, Ganna, Mosca, Vergaerde (seul belge de l’échappée), Molard, Askey, Grégoire, Kron, Caicedo, Piccolo, Godon, Touzé, Prodhomme, Maas, Johansen, Arcas, Herrada, Flynn, Owsian, Jousseaume, Ourselin, Sanchez, Diaz, Fagundez, Sanchez et Nicolau.

Mais le principal fait d’armes du début d’étape était la chute de l’un des favoris. Avant même le départ réel, le grand espoir espagnol Juan Ayuso est tombé et a mis plusieurs minutes à se relever. Reparti, il a appelé plusieurs fois la voiture médicale en cours d’étape et semble bien touché sur le coude et l’épaule droite.