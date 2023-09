Lâché à 89 kilomètres de l’arrivée, Remco Evenepoel a perdu la Vuelta (VIDEO)

Dure journée pour les fans belges de cyclisme et pour tous les supporters de Remco Evenepoel. Alors que le Belge était en course pour un podium et même pour la victoire finale sur ce Tour d’Espagne pour la deuxième année consécutive, il a été distancé à plus de 89 kilomètres de l’arrivée, dans le col d’Aubisque, premier grand col des Pyrénées.