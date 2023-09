Remco Evenepoel au lendemain de sa défaillance à la Vuelta: "J’ai beaucoup pleuré"

Le Belge, qui avait refusé de s’exprimer vendredi soir, s’est finalement confié ce samedi matin au départ de cette 14e étape. Mais il n’a pas trouvé d’explication à ce coup de mou : “Je pense que c’était simplement un jour sans. Peut-être que c’est dû à ma longue saison”, a-t-il déclaré, expliquant qu’il avait beaucoup travaillé pour tous ses objectifs de la saison, “je le paye sans doute maintenant.”

S’il a perdu beaucoup de temps vendredi, Evenepoel ne veut pas abandonner. Mais quelle motivation va-t-il trouver pour la suite de la course ? “Hier, c’était très difficile. J’ai beaucoup pleuré et j’ai beaucoup douté.”

”Mais j’ai de bons équipiers et amis autour de moi. Ma femme et ma famille continuent également de me soutenir et me motiver. Il y a encore assez de chances pour des succès d’étapes et nous essayerons tous les jours avec l’équipe”, a-t-il confié sur ses ambitions pour la dernière semaine de course.