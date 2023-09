Vuelta 2023: Evenepoel s'envole avec Bardet, le peloton maintient la pression (DIRECT)

Un départ à 100 à l'heure

Le début d'étape a été un véritable feu d'artifice avec de nombreuses attaques pour former l'échappée du jour et un coureur omniprésent aux avants-postes : Remco Evenepoel. Après son jour sans vendredi, le champion de Belgique a réussi à se glisser dans la bonne échappée du jour avec des grimpeurs comme Storer, Barder, Caruso ou Kamna.

Le col d'Hourcère, première difficulté du jour, ne laissait place à aucun temps mort puisque le Team UAE Emirates décidait de faire le forcing en tête de peloton. Evenepoel demandait alors à Cattaneo de travailler pour lui en tête de la course. Au sommet du col, le champion de Belgique faisait même le sprint pour passer en tête et s'emparer virtuellement du maillot à pois. Il insistait dans la descente et s'envolait avec Romain Bardet pour aborder le Port de Larrau, un second col hors-catégorie, avec 1'20" d'avance sur ses anciens compagnons d'échappée et 4'30" sur le peloton.

