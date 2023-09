Tour de Grande-Bretagne : Carlos Rodriguez remporte la dernière étape, Wout van Aert vainqueur final

Ce dernier tronçon a vu la victoire en solitaire de l'Espagnol Carlos Rodriguez (INEOS Grenadiers) qui s'adjuge sa 4e victoire en carrière, la 2e cette saison après son succès lors de la 14e étape du Tour de France à Morzine. Champion d'Espagne 2022, Carlos Rodriguez, 22 ans, a devancé Wout van Aert, 2e du jour à 11 secondes.

C'est la 43e victoire pour Wout van Aert, vice-champion du monde sur route à Glasgow il y a un mois, le 4e succès de la saison pour le champion de Belgique du contre-la-montre, vainqueur du GP E3 à Harelbeke et de la 5e étape jeudi de ce Tour britannique.

Une nouvelle fois dans l'échappée, Abram Stockman (TDT-Unibet) s'est retrouvé comme samedi dans un groupe de six, avec Johan Meens (Bingoal WB) côté belge. La course a été neutralisée à 84 km de l'arrivée en raison d'un accident de la circulation en amont. Elle a repris une demi-heure plus tard et dix kilomètres plus loin.

Les deux derniers échappés le Britannique Stephen Williams (Israel-Premier Tech) et Carlos Rodríguez ont tenu le coup jusqu'à 12,7 bornes de l'arrivée au sommet de la première des deux ascensions de Caerphilly Mountain (1,7km/8,5%/cat.1).

Rodriguez, désormais seul, y est passé en tête avec 10 secondes d'avance sur un groupe très réduit où figuraient Johan Meens et Kamiel Bonneu (Flanders-Baloise) côté belge. L'Espagnol a poursuivi jusqu'à la ligne d'arrivée, Van Aert concentrant ses efforts pour conserver ses 3 secondes d'avance sur ses plus proches poursuivants encore présents à l'avant.